撞死女騎士 肇逃駕駛陳屍廟宇旁

廖姓男子駕駛白色轎車跨越雙黃線左轉，撞上梁姓女騎士，梁女送醫不治，機車倒在路口。 （記者余瑞仁翻攝）

2023/09/27 05:30

悲傷巧合！桃園枉死女騎士 父親去年被竹科副總撞死

〔記者余瑞仁、江志雄／綜合報導〕廿三歲梁姓女子，前天下午騎機車行經桃園市大園區華興路一段、航城路二段路口時，遭一輛從雙黃線違規左轉的白色轎車撞擊，送醫不治，駕駛肇事逃逸；梁女父親去年五月同樣遭跨越黃線違規左轉車撞死，父女倆時隔年餘，同遭違規跨越雙黃線的車輛撞擊身亡，讓人不勝唏噓。

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撞死梁女的六十九歲肇事廖姓男駕駛，事發當時一度下車查看，隨後坐回車上加速逃逸；警方追查他的行蹤，當天深夜追到宜蘭縣蘇澳鎮一處廟宇旁的鐵皮屋，發覺他輕生死亡。

廖男出身宜蘭縣，長期在桃園市工作，戶籍也在桃園市，目前單身，曾在保全及物業管理公司擔任幹部，其個人臉書登錄就讀中央警官學校，另有人指他曾當過這起車禍案發地的大園警分局長。但經查，警界無人得知此人，桃園市警局也指出，廖男未曾擔任警職；據了解，廖男死前已知梁女車禍身亡，認為自己無力賠償。

違規闖大禍 廖男無力賠償

梁女被違規跨越雙黃線左轉的轎車撞擊殞命，而梁女的戴姓父親去年五月十八日傍晚，騎機車準備前往新竹縣竹北市的保全公司上班，途經新埔鎮褒忠路時，遭天虹科技羅姓副總經理駕駛賓士休旅車違規跨越雙黃線左轉撞擊，經送醫急救，仍於二天後宣告不治。

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