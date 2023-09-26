瑞芳5登山客又被蜂螫 1人休克急救保命

新北市動保處人員上山巡查，摘除二十公斤重蜂巢。 （新北市動保處提供）

2023/09/26 05:30

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕一群登山客六天前在新北市瑞芳山區遭遇蜂襲，造成二死、二重傷、七輕傷意外，沒想到昨天又傳出瑞芳山區有登山客遭到蜂類攻擊。其中一名劉姓婦人因蜂螫引發過敏性休克，幸及時搶救保住一命，目前仍在加護病房治療及觀察中。

六十四歲郭姓男子指出，一行五人昨上午前往瑞芳與基隆交界處登山健行，為了避免蜂螫還帶著殺蟲劑，看見蜂類，本想靜靜的走過去，沒想到遭蜂群攻擊，五個人都被螫得很嚴重。

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一行人走到天外天墓園與消防隊員會合，當下大家都意識清楚，其中一名六十九歲鄭姓男子先獨自返家，剩餘四人則搭乘基隆市消防局救護車到基隆醫院救治，在送醫過程中，六十歲劉姓婦人突然出現過敏性休克，經施打抗過敏藥物搶救後已恢復穩定，送往加護病房治療。

被螫的七十歲張女表示，看見蜂群聚在一起，突然一整群飛起來，「嗡嗡嗡」圍繞著自己，一共被螫了一、二十下非常痛；而先行離去的鄭男到家後，身體感到不適，緊急就醫，最後由救護車轉送到基隆醫院救治，暫無生命危險

天外天山徑入口封閉

瑞芳區公所指出，該地點七月初就有蜂螫通報，公所立即封閉山徑口，動保處會上山巡查，昨天再度將天外天山徑入口封閉並設告示牌。

新北市動物保護防疫處派人上山巡查，昨下午已找到廿公斤重的中華大虎頭蜂蜂窩並摘除，區公所與動保處仍會暫時封鎖這處山徑。

正值繁殖期 攻擊性最高

動保處長楊淑方指出，民眾被螫傷的地方是登山客自行留登山布條指引路線，而秋季為虎頭蜂繁殖期，蜂群最為兇猛，攻擊性最高，呼籲民眾千萬勿前往無人維管場域，人煙罕至、叢林區驚擾蜂群。

民眾手臂等處被蜂螫傷，傷口嚴重紅腫。（記者盧賢秀攝）

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