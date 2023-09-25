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自由日日Shoot》賴清德允增消防器材 保護消防弟兄

副總統賴清德慰問殉職救災英雄家屬。（記者葉永騫攝）

副總統賴清德慰問殉職救災英雄家屬。（記者葉永騫攝）

2023/09/25 05:30

〔記者羅欣貞、葉永騫、李立法／屏東報導〕副總統賴清德昨天上午赴屏東榮民總醫院、部立屏東醫院、屏東基督教醫院，探視因明揚大火受傷的警義消及員工，關心復原情況，其中在屏基治療的屏東第二分隊小隊長陳文川，是當天現場初期指揮官，在副總統探視時，非常激動自責，在病房外面的人仍可聽到他痛哭的聲音；賴清德安慰他「社會都期待你趕快好起來」。

安慰小隊長︰社會都期待你趕快好起來

副總統賴清德昨天前往屏東市心燈生命禮儀館，向四名殉職的救災英雄上香及慰問家屬，賴清德向家屬表示，殉職的消防弟兄都是最棒的，完成了消防員神聖的任務，政府對於這起事件的發生會深刻檢討，並加強消防相關設備，維護救災安全。家屬們說，沒有怪罪任何人，但政府要針對這起事件檢討，更新增加消防器材，以利救災，賴清德表示，政府一定會更新及增加消防器材，保護消防弟兄。

立委鍾佳濱在陪同賴副總統探視小隊長陳文川後轉述，小隊長提到，雖然現場工廠人員有提供他們儲放的物質，但實在沒有人能夠完整說明，在資訊極度缺乏的情況下很容易讓打火弟兄陷入險境，所以副總統也特別指示，未來地方和中央一定要落實檢討，包括相關工廠內部的物質、作業情況，都要在消防單位有完整的資料檔案等。

全案造成慘重傷亡，屏縣統計至昨天下午，還有五十五人住院，其中十六人在加護病房。

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