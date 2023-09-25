自由日日Shoot》昏迷甦醒消防小隊長大哭「整小隊只有我活下來」

副總統賴清德到屏東基督教醫院探視受傷小隊長陳文川。（屏基提供）

2023/09/25 05:30

民眾不捨︰小隊長請勿自責 向英勇的消防弟兄們致敬

〔記者林惠琴／台北報導〕明揚國際科技公司工廠爆炸，一場火燒了廿八小時，釀重大傷亡，造成上百人死傷，其中四名勇消罹難，衛福部次長王必勝第一時間前往高屏調度醫療量能，並透露行政院長陳建仁探視消防小隊長時，小隊長嚎啕大哭，深表自責「整個小隊只有我活下來」。

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在爆炸事發時，帶隊抵達火場的屏東第二分隊小隊長陳文川，因為受傷送往屏東基督教醫院急救，前天從昏迷中甦醒，回憶進現場後，眾人發現火勢、煙霧瀰漫立刻撤退，但途中突然發生爆炸，水線、滅火器等裝備都尚未使用，狀況來得十分兇猛。

因應爆炸事件而南下調度醫療資源的王必勝在臉書分享，陳建仁前往醫院探望小隊長，小隊長見到陳建仁時，嚎啕大哭，深表自責「整個小隊只有我活下來」。王必勝說他當下心頭一酸，差點掉下眼淚，「那一種出生入死的感情，那種慟，只能想像，無法體會」。

有網友向王必勝提到：「告訴他，他要努力活下去，因為他是他們小隊曾經存在的最佳證明！他是背著大家的意念活著的！」王也回應陳建仁有告訴小隊長。不少民眾紛紛表達不捨「看了想哭」、「讓人心痛」，並認為「小隊長沒有錯，請勿自責，大家都盡力了」、「向英勇的消防弟兄們致敬」。

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