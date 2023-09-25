自由日日Shoot》最後3失聯者遺體找到 累計10死

昨上午6時尋獲罹難者遺體。 （記者陳彥廷攝）

2023/09/25 05:30

檢方將協同追究刑責 防脫產已聲請扣押明揚財產

〔記者葉永騫、陳彥廷、蔡宗憲、李立法／屏東報導〕明揚國際科技公司屏東廠大火撲滅後，消防人員昨天在殘破廠房中陸續找到最後三名失蹤者的遺體，這起重大工安事故，共造成十死百餘人輕重傷，屏東地檢署已著手展開調查，受害家屬並向法院聲請扣押廠商財產，防止脫產。

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尋獲遺體大多不完整

雖然正式確認火場內十人都已經罹難，但昨天尋獲的遺體大多不完整，甚至傳出內有其他生物骸骨，也有家屬認為不太像自己的家人，屏縣府承諾，為慎重起見，會持續進行現場開挖，絕對會讓所有罹難者能安息，家屬都能夠好好跟家人告別。

持續開挖搜尋 讓罹難者安息

屏東地檢署對於明揚國際科技公司屏東廠爆炸案除了採集檢體進行DNA比對外，主任檢察官許育銓並指揮相關人員著手調查事故場所相關資料，將在救災告一段落時，協同消防、刑事專業鑑識人員進場蒐證調查，以追究刑事責任，為防廠商脫產，家屬已委託犯保屏東分會，向法院提出聲請，對明揚國際科技公司的財產聲請保全扣押。

屏東地檢署檢察長陳盈錦說，四名殉職勇消檢體送到台北刑事局鑑識中心，昨天確認檢驗出三名消防弟兄身分，由於陳柏翰遺體碳化較嚴重，從檢體中無法順利取得完整細胞，無法由DNA確認身分，為求慎重，鑑識人員持續以各種方式採樣；縣府則希望能夠早日確定身分，及早開立死亡證明書給家屬處理後事。

至於在明揚員工遺體部分，先移出的三名員工遺體比較完整，已由家屬確認身分，昨天找到的三名員工遺體，只有一名能確認，剩下兩人遺體碳化，還要再進一步採樣送檢。

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