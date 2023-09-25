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自由日日Shoot》明揚「物質安全表」不完整肇禍？倖存消防員：還在印就爆了

明揚大火時序總表

明揚大火時序總表

2023/09/25 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明揚國際科技公司廿二日傍晚發生工廠爆炸，造成六名員工喪命及四名消防員殉職，昨天傳出火警發生時，工廠人員繳交的「物質安全資料表」，裡面僅寫到環己烷（過氧化物）、異構烷烴及兩者混合後的架橋劑等物質，資料不全可能是消防人員進入傷亡原因，但有倖存隊員透露，「資料還沒印完全，現場就爆了」！

隊員在現場發現大量過氧化物

屏縣消防局長許美雪昨指出，一開始報案時，對方僅告知有架橋劑等物質，但與接連爆炸的狀況有異，直到持續追問下才得知可能有其他物質存在，認為明揚第一時間危險物質的資訊揭露並不完整；屏縣消防局也強調，隊員在現場有發現大量過氧化物，不少是高爾夫球外包塗料調和劑，遇高溫會燃燒引發爆炸。

也有倖存隊員透露，依照消防人員的化學救災經驗，第一步驟不會以出水處理，會攜帶乾粉滅火器撲滅，當時陳文川小隊長的小組著裝進入不到四分鐘，現場就發生大爆炸，而當時四份「物質安全資料表」，其實只印出兩份參考還有兩份正在列印，完全無法預期瞬間而來的大爆炸，其實隊員當時對於庫房內的物質究竟有什麼？及數量多少？有如瞎子摸象，只想儘快滅火。

明揚︰完整提供相關資訊

明揚國際昨午記者會則回應，強調現場有提供「物質安全資料表」，內有環己烷等過氧化物，後續也會配合屏縣消防局火調科調查，完整提供相關資訊。

屏縣府則強調，明揚在屏東科技園區內屬於經濟部管轄，除了消防安全檢查，包括工安、勞檢及廠房建照都屬經濟部管理，許多廠房及庫存內細節，發生意外時，資料確實全靠廠商提供才能掌握。

二○一九年《消防法》修正三讀，其中生命三權入法，「資訊權」提到消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠之管理權人需提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊。因消防員執行災害搶救，在缺乏資訊下，不但難以對事故採取適當之緊急搶救措施，致延誤搶救措施使災害擴大，甚而危及消防人員之安全。

昨上午6時尋獲罹難者遺體。 （記者陳彥廷攝） 消防屏二分隊長在下屬靈堂跪地痛哭。 （民眾提供） 副總統賴清德慰問殉職救災英雄家屬。（記者葉永騫攝）

昨上午6時尋獲罹難者遺體。 （記者陳彥廷攝） 消防屏二分隊長在下屬靈堂跪地痛哭。 （民眾提供） 副總統賴清德慰問殉職救災英雄家屬。（記者葉永騫攝）

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