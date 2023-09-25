屏東工廠大爆炸》明揚成立信託基金 助傷亡者

明揚董事長劉安晧（左2）昨天親自召開重大訊息說明會，對於消防人員和員工造成這麼大的傷亡非常心痛和不捨，強調會負責到底。 （記者楊雅民攝）

2023/09/25 05:30

召開重訊 董座道歉「負責到底」

〔記者楊雅民／台北報導〕高爾夫球代工大廠明揚國際屏東舊廠爆炸造成重大傷亡，明揚董事長劉安晧昨召開重大訊息說明會，他哽咽表示，事件發生至今心情難以平復，對於造成消防人員和員工這麼大的傷亡，感到非常心痛和不捨，絕對會負責到底。母公司明安董事長鄭錫潛則承諾，將成立信託基金協助傷亡者及家屬。

昨日重大訊息說明會一開始，明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠及母公司明安董事長鄭錫潛、總經理周益男，一起對工廠爆炸大火造成社會不安鞠躬道歉，劉安晧一度不發一語，由總經理代為說明，之後被媒體點名才開口。

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盼儘快至消防員靈堂上香

劉安晧說，意外發生後，想去向罹難的消防員上香，但協調過後無法去，希望能儘快至罹難消防員的靈堂上香致意，並慰問家屬和撫卹；針對傷亡的員工，公司昨已分四組至醫院探望，對後續醫療和就業將全力協助。

傷亡員工 公司已分組探望

鄭錫潛則承諾，將成立信託基金全力協助傷亡者及家屬專款專用，明安和明揚身為在地企業，絕對負責到底。

呂英誠則表示，明揚屏東共有兩個廠區，這次發生火災的一廠，是存放原料化學品場所，損失金額仍需要一段時間評估計算；至於保險金額達十五億元，將儘速會同保險公司完成理賠程序，雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，將以最大誠意賠償。

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