屏東工廠大爆炸》飛濺物撞傷 異於八仙塵爆

明揚現場持續搜索。（記者陳彥廷攝）

2023/09/25 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司發生工廠爆炸，上百人死傷；專家指出，傷患類型與八仙塵爆不太一樣，雖然不少燒燙傷，但也有不少是爆炸飛濺引發的外傷，失血、呼吸道灼傷、皮膚損傷是三大危機，建議強化工廠業者的危險物質資料管理、科技救災機制。

地上碎片被颳起 刺向在場者

台灣醫療救護學會理事長范傑閔分析，八仙塵爆以燒燙傷為大宗，但屏東爆炸案則以爆炸飛濺造成的外傷為主，因為爆炸力道會颳起地上碎片、鋼筋水泥或其他物質造成撞擊、穿刺、撕裂，是很複雜的外傷，萬一震波夠大、夠強或處於密閉空間，最嚴重更會造成器官破裂，第一時間止血很關鍵，否則恐在送醫過程失血過多死亡。

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范傑閔指出，火場救援最大挑戰就是人員處於不安全環境，必須先脫困，才能進行後續緊急救護，過程最怕吸入性傷害，會導致整個臉部或呼吸道灼傷，一旦呼吸道灼傷造成水腫、無法呼吸，就有立即性生命危險。

高熱破壞皮膚 致脫水死亡

范傑閔提到，再來則要注意高熱環境帶來的大面積皮膚損傷，因為皮膚具有保護功能，可防止外部病毒、病菌入侵，也可防止水分喪失，一旦遭到破壞，容易感染併發敗血症或脫水死亡。

中華救護技術員協會榮譽理事長蔡光超指出，火災發生時，光以外觀研判，有時會認為是一般火警，當進入閃燃現場發現不對勁要撤離，可能就來不及，沒有在現場的人，其實無法做太多評論，呼籲提供更安全的工作或救護環境。

危險物質數量位置 須動態更新

蔡光超認為，政府可強化工業區廠商交付的危險物質存放數量與位置資料的完整性，必須動態性更新，注意維護，救災時就能發揮效用。此外，傷患後續復健之路漫長，過程痛苦，生理、心理都亟需支持，期盼提供足夠資源。

無人機先探查 降低死傷風險

蔡光超也指出，救災工作若嘗試發展無人機或機器人進入現場評估，可降低人員死傷風險，甚至深入人類進不去的地方，但牽涉問題很多，像是若無現場平面圖，未必追蹤得到關鍵區域狀況，且要克服通訊失聯問題，加上爆炸難以預知，因此儘管各界都希望透過科技預先掌握與危險地帶的距離，以利應變，但現行包含美國、日本，都沒有這麼好的工具可用。

爆炸飛濺引發的外傷，失血、呼吸道灼傷、皮膚損傷是三大危機。圖為當天獲救送醫的傷患。（資料照）

台灣醫療救護學會理事長范傑閔表示，屏東爆炸與八仙塵爆傷患的型態仍有不同。（記者林惠琴攝）

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