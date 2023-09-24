總統慰問罹難勇消家屬

蔡英文總統探視殉職勇消的家屬。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 05:30

〔記者陳彥廷、黃佳琳、許麗娟／綜合報導〕明揚國際廠房大火釀成重大傷亡，總統蔡英文昨南下慰問罹難勇消的家屬，家屬難忍悲痛，蔡英文抱著家屬細心聆聽他們對家人的不捨及思念，現場氣氛凝重，蔡停留約半小時，未發一語離開殯儀館。

蔡英文昨午也到火警現場向救災人員致意，她表示救援難度很高，要特別向警消同仁說「辛苦了」，中央將持續協助地方恢復正常生活，希望盡速調查釐清事故原因，對家屬提供最即時的幫助。

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行政院長陳建仁昨下午也抵達現場，感謝消防弟兄努力救災，隨後到醫院慰問病患，接下來就要了解起火原因，不要再發生，盼屏東縣長周春米照顧好所有傷患，四位打火弟兄殉職，大家都很難過，政府將從優撫恤，給家屬更好的幫助。

周春米：協助申請入祀忠烈祠

屏東縣長周春米昨指示全力協助處理後事，由消防局籌備成立治喪委員會，而家屬反映希望能夠入祀忠烈祠，周也請民政處協助申請。

高雄市積極提供消防及醫療支援，全市七家醫院共收治十九名傷患，嚴重的一級傷患有六人、二級五人、三級六人，昨凌晨一人傷重不治，有四人昨出院，其餘仍住院治療，高雄市長陳其邁昨赴醫院探視，請醫院給予最好的照顧。

死傷者中已知有廿八人是高雄市籍，包括殉職的消防員賴俊儒，左前臂斷肢、手臉燒燙傷的盧逸軒。盧與上半身燒燙傷的消防員林家慶，皆在高雄長庚救治。

陳其邁昨前往探視慰問家屬，透露盧、林傷勢嚴重，集中在臉部和上半身，復健難度較高，醫院會提供最好的醫療和復健照顧，市府也會全力協助，已派專責社工協助和輔導。

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