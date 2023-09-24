明揚爆血汗工廠 勞動部：一週內完成勞檢

勞動部長許銘春（右）昨指出，勞動部已責成各地勞檢局，一週內對明揚的母公司「明安國際集團」的所有廠場完成勞動檢查。。（記者叢昌瑾攝）

2023/09/24 05:30

〔記者李靚慧、葉永騫、吳書緯／綜合報導〕明揚國際科技屏東廠大火造成逾百名員工和消防員傷亡，明揚公司違反勞安的紀錄也浮出檯面，並被質疑是「血汗工廠」。勞動部長許銘春昨指出，明揚公司自二○一八年以來有連續三次的工時超時裁罰紀錄，勞動部已責成各地勞檢局，一週內對明揚的母公司「明安國際集團」的所有廠場完成勞動檢查，若有違法將嚴處。

有網友爆料「爆炸的屏東工廠是血汗工廠！」批判明揚薪資低，環境髒亂，都是粉塵，塗裝部門都是有毒的漆味，以及新進人員被欺負，主管級調來調去，還會安排一堆雜事，有問題不能反映，輪班也不是每月照輪，夜班要上好幾個月，問題很大等；也有人翻出明揚的Google評論，有多篇疑為前員工所留，痛陳低底薪、難以升正職、工作環境惡劣。

請繼續往下閱讀...

根據勞動部資料，明揚公司位於屏東科技產業園區，由勞動部授權經濟部加工出口區管理處屏東分處執行勞動檢查，自二○一八年至今，共對明揚執行安全衛生檢查十八場次，查獲三項違規，各罰鍰三次，包括前年五萬、去年十萬、今年十五萬；五年來曾發生二次職業災害，造成勞工受傷。

安全衛生檢查 五年三項違規

勞動部表示，該公司投保資料正常，並無保費欠費，近五年也無勞（就、職）保違規罰鍰紀錄。

勞動部職安署、經濟部加管處於案發後，也立即派員至現場了解災情，後續將會同消防進廠檢視，並依火災鑑定報告結果，雇主若有違反職安衛生法情節，將予裁罰，若涉刑責則移送地檢署偵辦。

勞動部要求明揚妥善辦理受災勞工治療、補償及賠償等事宜，並請屏東縣政府提供受災勞工個案勞動權益保障、家庭支持等服務，也會偕同縣府關懷慰問受災移工，通報其母國駐台辦事處，協助並聯繫家屬。

勞動部長許銘春昨也在立法院接受質詢時指出，明揚公司自二○一八年到現在，有連續三次的超時裁罰紀錄。許銘春說，明揚公司勞動條件和職安衛的檢查，是由加管處屏東分處執行，事發後，勞動部一直在掌握相關訊息。

超時工作 連續裁罰三次

許銘春指出，明揚公司被指超時工作部分，從二○一八年到目前，有連續三次的超時裁罰，近三年各連續裁罰五萬、十萬、十五萬元，已有加重處罰；另根據職業安全衛生中心的網路通報系統，確實有勞工職災狀況，包含捲夾、跌倒、骨折等。

許銘春強調，現在一切以救災為主，待救災告一段落，會和經濟部加工出口區管理處一起做相關勞檢，包括勞動環境、職災、勞動條件等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法