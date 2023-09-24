檢方查真相 調取明揚文件

明揚科技屏東廠爆炸起火，停車場遭波及，機車燒成廢鐵。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 05:30

〔記者黃佳琳／屏東報導〕屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司一間廠房，廿二日傍晚發生火警，造成逾百人傷亡的重大公安事故；針對這場氣爆起火事件，造成包括多名救災消防員在內的逾百人死傷，檢方馬上動起來，除派員調取明揚公司的文件資料，另待情況允許，就立即展開「查真相」行動。

救災告段落 屏檢將進場勘查

屏東地檢署檢察長陳盈錦昨天親自坐鎮屏東市立殯儀館，指揮檢察官進行相驗，表示目前仍以救災為主，等搶救告一段落，檢察官會立即會同消防局火調人員進場勘查，找出這起重大事故的真相。

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前晚首位被發現不幸罹難的消防員賴俊儒，父親不希望孩子再被解剖受到二度傷害，檢察長陳盈錦聽到家屬聲音，仔細向賴父解釋，並保證會用最少傷害的方式進行相驗。

陳盈錦說，昨天相驗七具大體，其中四具消防員的大體，因在火場待了很長一段時間才找到，都已呈現碳化，檢方已請刑事局協助，用最速件方式希望儘快釐清他們的身分，讓他們能早日入土為安；至於另三具工廠員工的大體，容貌外觀尚屬完整，家屬指認無誤後，仍會再進行相關鑑識比對工作。

至於明揚涉及刑責部分，陳盈錦指出，屏檢已通知所有檢察官待命，搶救告一段落就會會同消防局火調人員進場勘查，並立即派員調取明揚公司的文件資料，希望還給家屬和社會這起重大事故的真相。

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