為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

檢方查真相 調取明揚文件

明揚科技屏東廠爆炸起火，停車場遭波及，機車燒成廢鐵。（記者陳彥廷攝）

明揚科技屏東廠爆炸起火，停車場遭波及，機車燒成廢鐵。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 05:30

〔記者黃佳琳／屏東報導〕屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司一間廠房，廿二日傍晚發生火警，造成逾百人傷亡的重大公安事故；針對這場氣爆起火事件，造成包括多名救災消防員在內的逾百人死傷，檢方馬上動起來，除派員調取明揚公司的文件資料，另待情況允許，就立即展開「查真相」行動。

救災告段落 屏檢將進場勘查

屏東地檢署檢察長陳盈錦昨天親自坐鎮屏東市立殯儀館，指揮檢察官進行相驗，表示目前仍以救災為主，等搶救告一段落，檢察官會立即會同消防局火調人員進場勘查，找出這起重大事故的真相。

前晚首位被發現不幸罹難的消防員賴俊儒，父親不希望孩子再被解剖受到二度傷害，檢察長陳盈錦聽到家屬聲音，仔細向賴父解釋，並保證會用最少傷害的方式進行相驗。

陳盈錦說，昨天相驗七具大體，其中四具消防員的大體，因在火場待了很長一段時間才找到，都已呈現碳化，檢方已請刑事局協助，用最速件方式希望儘快釐清他們的身分，讓他們能早日入土為安；至於另三具工廠員工的大體，容貌外觀尚屬完整，家屬指認無誤後，仍會再進行相關鑑識比對工作。

至於明揚涉及刑責部分，陳盈錦指出，屏檢已通知所有檢察官待命，搶救告一段落就會會同消防局火調人員進場勘查，並立即派員調取明揚公司的文件資料，希望還給家屬和社會這起重大事故的真相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播