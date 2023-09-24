明揚商業火險保額雖逾15億 死傷理賠偏低

屏縣消防局晚間持續搜索。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 05:30

〔記者李靚慧／台北報導〕屏東明揚大火致死傷逾百人，有消防員殉職、員工死亡等，但根據產險業資訊，明揚商業火險，包含建物、機具、貨物等，總保額達十五．二九億元，由六家產險公司共保；但涉及死傷理賠的「雇主意外責任險」及「第三人責任險」，不但保額偏低，且消防員是否可獲得第三人責任險的理賠仍有爭議，未來勢必得由明揚承擔賠償責任。

6家產險公司共保

明揚屏東廠投保的商業火險，保額分別為建物三．九二億元、機器設備六．八六億元、貨物四．五億元，合計總保額十五．二九億元；該案由富邦產險主辦承接六十二％，另五家業者共保，分別為泰安產險十三％、旺旺友聯十％，兆豐產險及台產、華南產險分別各五％。

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雇主責任險 每一事故體傷總額僅1500萬

另該公司的公共意外責任險及雇主意外責任險，均由旺旺友聯百分之百承保，但該保額明顯偏低；資料顯示，其公共意外責任險保額，每一人體傷保額三百萬元、每一事故體傷總額僅一千萬元，每一事故財損二百萬元；至於雇主意外責任險保額，也就是提供員工保障，每一人體傷五百萬元，每一事故體傷總額一千五百萬元。

產險業者指出，廠房受損的商業火險保額或許足夠，但人員死傷嚴重，相關責任險保額明顯偏低，一名員工死亡理賠五百萬元，但總額僅一千五百萬元，僅夠賠三人，還沒包括傷者。

值得注意的是，此次意外造成四名消防員身故，因消防員進入火場執行任務，是否被排除「公共意外責任險」的理賠範圍外，目前業界有爭議，尚無共識，因保單條款中沒有明文排除消防員的理賠責任。

但二○一八年敬鵬大火致六名消防員死亡，承保的華南產險，基於敬鵬未提供危險物品配置圖，且堆滿雜物，導致消防員無法按圖索驥退出火場並因而死亡等理由，給予理賠。

旺旺友聯︰若有空間會從寬認定

旺旺友聯產險表示，消防員是否為第三人確實存在爭議，此案因有再保，必須考量再保人立場，未來若有空間會從寬認定。

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