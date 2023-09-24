消防員盼組工會 陳揆︰整體評估

立法院院會昨邀請行政院長陳建仁就進行專案報告並備詢，院會一開始，先行為屏東工廠爆炸事故罹難者默哀。（記者叢昌瑾攝）

2023/09/24 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕屏東明揚工廠大火爆炸意外造成四名消防員殉職。消防員工作權益促進會昨到總統府前的凱達格蘭大道，訴求開放消防員籌組工會。對此，行政院長陳建仁昨回應，此事涉及整體公務員族群，包括老師、警察等，要有整體的評估與研議，政府會傾聽消防員訴求、好好解決。

消防員工作權益促進會昨聲明，呼籲總統及未來總統候選人表態支持消防員組工會，以及消防員應全面適用「職業安全衛生法」等，並要中央補足地方防災量能及人力，疾呼莫再「殉職換改革」。

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陳建仁昨赴立法院報告登革熱防治，被問及消防員訴求與如何協助？陳表示，消防員組工會涉及整體公務員族群，包括老師、警察等，需整體評估研議。自二○一九年迄今，已增補消防人力達三一一四人，盼二○二八年底補到六千人。補足人力同時也加強消防訓練。

陳建仁也說，對於平行溝通管道，請消防署向所有基層消防員進行了解。他的態度就是，要好好地了解消防弟兄的訴求，並且好好地說明。政府重視所有消防弟兄的權利，事情都需要研議，政府會傾聽訴求、好好解決。針對政府能否給消防員安心穩定的感覺？他強調，不能只是感覺，而是要確實能安心工作。所以，政府不只增加人力，最近也調整津貼。

被問及對此次大火將有何作為時，陳揆表示若能了解廠區佈置會較理想，可惜昨天沒有得到相關資訊，一進去就爆炸。真正事故原因待查，但就資訊權以保障消防員自身安全部分，會請消防署研議如何精進。

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