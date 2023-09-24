屏東明揚大火 7死3失聯98傷 進火場瞬間大爆炸 4勇消殉職

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房大火，至昨累計已7死、3失聯、98傷，從空拍畫面可見，建物被炸毀，現場如廢墟一般。（屏東縣政府提供）

2023/09/24 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷、蔡宗憲、李立法、葉永騫、張文川／綜合報導〕位於屏東科技產業園區的明揚國際科技公司一間廠房，前天傍晚五時卅分左右發生氣爆起火，至昨累計已七死、三失聯、九十八傷，死者有四名消防員，三名明揚公司員工；因廠區範圍大、火勢延燒，火災搶救至昨晚九時五十六分才撲滅，一場火燒了廿八小時，由於還有人失聯，搜救任務持續進行。

廠區範圍大 燒了28小時撲滅

明揚工廠爆炸起火後，屏東縣政府成立「0922火災爆炸」災害應變中心，至昨已動員警義消三百多人、各式車輛一百廿多部展開搶救。總統蔡英文、行政院長陳建仁昨天先後南下關心，指示儘速展開各項調查，釐清事故原因。

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對於火警起因，消防單位初步接獲報案時，工廠人員稱是化學物質外洩，消防人車抵達後，得知廠內有烷、天然氣等物，廠商也提供「物質安全資料表」及急報有人受困，帶隊指揮官依專業認定須採乾粉滅火，隨即率第一批隊員進入火場，但剛進入就發覺有小爆炸，見勢不對下令撤退時，瞬間發生大爆炸，造成消防員多人傷亡。

火警起因 內政部跨單位調查

至於後來又再發生的大、小爆炸，明揚公司董事長劉安晧認為與粉塵有關，但還要確認。屏東縣長周春米表示，內政部已展開跨單位火災事故調查；屏東地檢署與屏東消防局說，待火場情況允許，就會進入尋找起火點和勘查鑑驗，以確認起火與爆炸原因。

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