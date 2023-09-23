屏消防局長：現場有烷、天然氣 射水後爆炸

屏東明揚廠房大火。（消防局提供）

2023/09/23 05:30

消防署：搶救化學廠應先辨明危害物

〔記者羅欣貞、鄭景議／綜合報導〕屏東明揚國際公司的工廠昨發生重大爆炸火警，現場搶救的消防員，有十人受傷或受困、另有一人送醫時已無呼吸心跳，爆炸原因疑現場的化學原料變化所致。屏東縣消防局長許美雪昨晚表示，當時一批消防員進去火場救援時，內部有烷、天然氣，消防員射水後就爆炸了，建物上方的支撐垮下來，部分人被壓住；至於最初起火爆炸原因還不得而知，一切以救人為優先。

消防署表示，化學工廠火災處理困難，主因是發生火災初期不清楚會有哪些危害性化學品存在，搶救時一定要優先辨識危害物質，是否具毒性、禁水性、還是易燃易爆性質？尤其要注意儲槽周圍告示板上所載資訊，及容器上貼附的危害標示，也要盡快要求工廠管理人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖、安全資料表等必要資訊。

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處理過程 「 對」比「快」更重要

消防署強調，處理過程中，「對」比「快」更重要，應以人員安全為首要考量、以人命救助、控制火勢、阻卻延燒為原則；如現場無人命危害之虞，可以不執行危險性救災行動，即使有人命傷亡之虞，救災人員應優先著重自身安全，以及救災團隊風險考量來救災。

消防署表示，指揮官也要評估現場搶救安全，對任何不安全的救災環境或狀況惡化時，應先行撤離並初步管制，通報現場狀況，請求相關主管機關支援應變單位人員和裝備器材。消防署指出，各消防單位平時要加強消防員的應變能力，建立相關單位橫向聯繫與通報機制，搶救裝備及性能也應即時補充與提升，才能將可能危害降至最低。

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