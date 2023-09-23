為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

全力救命 周春米︰務必帶出每個人

救災消防員情況

救災消防員情況

2023/09/23 05:30

〔記者陳政宇、蘇永耀、羅欣貞／綜合報導〕位於屏東科技園區的明揚國際公司發生廠房爆炸起火，造成慘重傷亡。蔡英文總統與行政院長陳建仁均於第一時間掌握訊息，並指示相關單位全力投入，務必儘速撲滅火勢，搶救受困人員；內政部長林右昌也赴現場掌握救災情形。

總統、副總統關切救災

總統府發言人林聿禪表示，總統得知有消防人員不幸殉職的消息後，感到相當悲痛不捨，除對殉職消防人員及其家屬表示哀悼，總統並請相關單位全力救治傷患，提供最好的醫療協助。

副總統賴清德表示，屏東縣政府已於現場成立前進指揮所，縣長周春米也在現場掌握相關救災進度，除祈求受困人員盡早獲救，傷者能早日康復，並向亡者及其親屬表示哀悼。

屏東縣長周春米除趕到現場指揮中心，指示在安全狀況下以救人優先，並設置家屬關懷中心，由社工、心理諮商師協助家屬及患者；她並要求「務必帶出每一個人」。

環局﹕空氣中未測得有毒物質

此外，屏東縣衛生局正儘速彙整患者住院名單，以供家屬查詢，請有需要的民眾可至屏東縣政府官網、「i 屏東愛屏東」臉書查詢。屏東縣環保局也已針對現場空氣緊急偵測，確認空氣中未測得有毒物質，請民眾安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播