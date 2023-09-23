全力救命 周春米︰務必帶出每個人

救災消防員情況

2023/09/23 05:30

〔記者陳政宇、蘇永耀、羅欣貞／綜合報導〕位於屏東科技園區的明揚國際公司發生廠房爆炸起火，造成慘重傷亡。蔡英文總統與行政院長陳建仁均於第一時間掌握訊息，並指示相關單位全力投入，務必儘速撲滅火勢，搶救受困人員；內政部長林右昌也赴現場掌握救災情形。

總統、副總統關切救災

總統府發言人林聿禪表示，總統得知有消防人員不幸殉職的消息後，感到相當悲痛不捨，除對殉職消防人員及其家屬表示哀悼，總統並請相關單位全力救治傷患，提供最好的醫療協助。

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副總統賴清德表示，屏東縣政府已於現場成立前進指揮所，縣長周春米也在現場掌握相關救災進度，除祈求受困人員盡早獲救，傷者能早日康復，並向亡者及其親屬表示哀悼。

屏東縣長周春米除趕到現場指揮中心，指示在安全狀況下以救人優先，並設置家屬關懷中心，由社工、心理諮商師協助家屬及患者；她並要求「務必帶出每一個人」。

環局﹕空氣中未測得有毒物質

此外，屏東縣衛生局正儘速彙整患者住院名單，以供家屬查詢，請有需要的民眾可至屏東縣政府官網、「i 屏東愛屏東」臉書查詢。屏東縣環保局也已針對現場空氣緊急偵測，確認空氣中未測得有毒物質，請民眾安心。

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