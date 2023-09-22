台日警合作 首破日本安毒廠

男子臧天寶（前排右二）與陳姓製毒師傅（後排右二）被法辦。 （記者邱俊福翻攝）

2023/09/22 05:30

日本稻川會成員臧天寶 與台籍陳姓製毒師在台落網收押

〔記者邱俊福／台北報導〕台、日警合作破獲日本本土首件安毒工廠案！台日混血的日本指定暴力團「稻川會」成員臧天寶，涉嫌跟另一日本暴力團「住吉會」成員勾結，在台籌劃指揮吳姓、陳姓二名製毒師傅，赴日本設置安毒工廠，刑事局國際科第一隊獲報後跟日本警方合作，今年五月底搗破該安毒工廠，至七月間，台、日兩地陸續共逮捕臧嫌等十人到案，其中臧嫌與陳姓製毒師二嫌在台落網，檢方聲押獲准。

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台、日陸續逮捕臧嫌等10人到案

日本安毒黑市末端價格一公克約台幣二萬元，為世界之最，而依據日本「覺醒劑（安非他命）取締法」規定，在日本地區涉嫌以營利目的製造安非他命，最重將處無期徒刑併科一千萬日幣的罪責，因刑責重，日警過去並未查獲過安毒工廠，這次為日本治安史上首次破獲的安毒工廠。

警方調查，六十一歲臧嫌，在日本神奈川出生，年輕時成為「稻川會」正式成員，也跟山口組交好，一九九八年間，臧嫌因在東京都駕車肇事撞死人，服刑四年，遭驅逐出境並撤銷日本居留權，他隨即來台生活，臧嫌於二○一六年被查獲以芒果罐走私安毒，曾遭判刑三年入獄。

日本可處無期徒刑 過去未查獲安毒廠

去年十月間，臧嫌吸收吳、陳姓製毒師傅，並與「住吉會」幹部山內氏共謀，由二製毒師赴日本愛媛縣松山市承租一處偏避的山區廢棄校舍設置安毒工廠，隨後又將工廠移往旁邊廢棄房子，主要透過感冒藥劑提煉安毒，經失敗過一次後，成功製作出約二公斤出售。利潤部分，臧嫌與日本「住吉會」以四成、六成拆帳。

今年五月底，吳嫌再度赴日，我方即通報日警監控，同月卅日，日警執行攻堅，逮捕吳嫌，並查扣安毒一○三公克，半成品五、六○公斤與製毒工具等贓證物，也循線逮捕日籍犯嫌山內氏、梶原氏等二人到案。國際科六月十九日則前往臧、陳等二嫌住處將其逮捕，日警方隨後再於七月間陸續逮捕其他日籍共犯等五人，瓦解該製毒集團。

警方查扣手機、平板，以及日本指定暴力團字畫等相關證物。 （記者邱俊福攝）

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