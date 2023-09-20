苗縣煉鋼廠工人墜千度電爐 燒剩骨頭

苗縣煉鋼廠發生工人掉落電爐死亡事件。圖為案發工廠。 （資料照）

2023/09/20 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮建順煉鋼廠，十七日晚間發生工安意外，一名六十歲余姓男員工操作機械將廢棄爐渣從電爐要搬運至一旁爐渣區時，疑因重心不穩整個人掉進電爐裡，當場活活燒死，余男也因電爐高溫被燒得只剩下骨頭，須等待電爐冷卻後，才能搬運遺骸進行相驗。

待電爐冷卻 才能搬遺骸相驗

警方初步調查，電爐大約三層樓高，當時一旁有其他工人發現余男往前傾墜落時已經來不及阻擋，余男因此整個人掉落電爐裡，其他工人只能眼睜睜看著余男被燒死。

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通霄警分局偵查隊鑑識人員據報到場勘驗，發現電爐溫度超過攝氏一千度，且廠方目前無合適器具將屍體撈出；因骨頭仍在高溫電爐中，目前已停工等待冷卻後才能搬運遺骸，再報請檢方相驗。

勞動部中區職業安全衛生中心表示，經獲報後到場檢查，發現死者作業區域屬於高風險地帶，且操作時須於電爐區的開口將爐渣撈起，但是並未配戴安全帶等設備避免工人掉落，目前已先勒令該作業區域停工，並要求改善。

勞動部將開罰 追究相關刑責

勞動部中區職業安全衛生中心也強調，會將此案移送給苗栗地檢署偵辦，追究相關刑責；後續也會針對偵辦狀況開罰工廠三至三十萬元。另外，因目前該作業區域停工，若廠方要復工，則必須向勞動部中區職業安全衛生中心提交復工計畫書，該中心也會派員至現場勘查工區安全是否已經改善。

家屬質疑未做好作業安全 廠方未回應

余男家屬也質疑廠方未做好廠區作業安全；而記者多次聯繫建順煉鋼廠人員，但至截稿為止，均未獲得廠方回應。

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