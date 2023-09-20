律師︰警官若「揩油」最重可判7年半

基隆市警局保防科長吳登賀（資料照）遭踢爆長期將偵防車當私人用車。 （記者林嘉東攝）

2023/09/20 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局保防科長吳登賀遭踢爆，把偵防車當成私家車代步，車子的油耗還是由全民埋單。律師彭傑義指出，吳身為二線四星高階警官，不可能不知道偵防車不能私用，還把偵防車開回家，做為代步交通工具，已觸犯法定刑度五年以下「公務員假藉職務上之機會，故意犯詐欺得利罪」，加上吳身為公務員，須加重刑期二分之一，也就是最重可以判到七年半。

彭傑義表示，不過，吳若犯後態度良好，繳回犯罪所得，司法實務上大多不會判那麼重，甚至會給予吳緩刑的機會。

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此外，律師蔡家豪則認為，若依基層警員爆料內容，保防科偵防車長期被吳登賀挪為私用，同單位的下屬不可能不知情，與包括管理偵防車與申報油料承辦員，是否有掩護吳浮報油錢詐取公帑，若屬實，恐與吳同為詐欺得利罪的共犯。

蔡家豪強調，吳登賀身為兩線四星高階警官，深知公車不能私用，若仍知法犯法，還要屬下幫忙掩護浮報油錢來圖利自己，職司警察風紀督察科也礙於吳高階職位，睜一隻眼閉隻一眼，基隆市警察局的螺絲顯然鬆了。

蔡家豪認為，警方必須盡快展開內部清查，不只要查吳登賀公車私用情形，包括偵防車管理出現那些漏洞，與每一筆偵防車的申報油料是否合理使用，都要逐一查清楚，否則還會有下一個吳登賀出現。

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