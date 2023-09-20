基隆警官遭爆公車私用 「揩油」5年

基隆市警局保防科長吳登賀（資料照）遭踢爆長期將偵防車當私人用車。 （記者林嘉東攝）

2023/09/20 05:30

5年油耗由公家加油卡支付 等同全民買單

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局二線四星保防科長吳登賀，遭踢爆將偵防車當成私人代步交通工具，還用來接送妻子、小孩，公器私用達五年之久，五年來揩油金額難以估算；爆料者指控，市警局對二線四星高階警官長期公器私用，視而不見。

吳登賀還用來接送妻子、小孩

爆料警員指出，吳登賀住基隆市信二路基隆市立游泳池附近，與上班的地點的基隆市警察局，相距約七百多公尺，走路上班大約十分鐘；吳明知公務車只能因公使用，不得作為私人代步交通工具，但他為了一時方便，不想走路上下班，把偵防車開回家私用。

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爆料指出，吳不僅把偵防車當私家車開，還用來接送老婆、小孩，早已是市警局「公開的秘密」；由於每輛偵防車都配有一張公家加油卡，油耗均由政府編列預算支付；吳將偵防車開回家私用，非用於公務之用，油耗卻由公家加油卡支付，等同由全民買單。

爆料警員︰市警局視而不見

有中階警官表示，根據「警察機關車輛適用車種表」規定，偵防車的用途僅限「特種警衛、偵防指揮及犯罪偵防勤務」，不可挪做他用，就如同藍白相間的巡邏車不能開回家停一樣，因此開偵防車出勤後，會把偵防車開回局裡停，不會讓偵防車在外面過夜。

偵防車僅限特種警衛及犯罪偵防

爆料指出，吳週五下班後會把偵防車開回家，下週一再開偵防車上班；記者循線於本月十六日（週六）晚間八時拍到，吳把基隆市警局車號四二二三-YQ的偵防車，停在住處附近的信一路路邊，十七日續停一天後，吳於十八日上午七時卅分左右才把偵防車開到市警局上班，此外，十八日下班後，有人目擊吳又把偵防車開回家，停在基隆市立游泳池前。

吳登賀受訪︰沒有這事情！

吳登賀受訪表示，「沒有這事情！」，他都固定把偵防車放在市警局地下室後，每天走路上下班，他真的沒有公車私用。

後勤科長王方強則表示，保防科的偵防車已交由保防科自行管理、保管與保養，只要公車沒有私用就好，他沒聽說吳科長有將偵防車開回家使用的情形。

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