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中國運補船越界拒檢 澎湖海巡拂曉出擊 扣船逮4人

澎湖海巡隊昨拂曉出擊，逮回越界拒檢的中國八十噸級運補船。（圖：澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊昨拂曉出擊，逮回越界拒檢的中國八十噸級運補船。（圖：澎湖海巡隊提供）

2023/09/19 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來中共軍機大舉飛越海峽中線，中國漁船也頻頻越界澎湖海域，昨日澎湖海巡隊拂曉出擊，逮回越界拒檢的中國八十噸級運補船，海巡隊表示，穿梭澎湖海域的中國運補船，提供中國漁船綿延不絕的補給，同時也協助運送漁獲，斬斷上游補給線相形重要。

斬斷上游補給線 有效阻止中國漁船越界撈捕

澎湖海巡隊調查指出，昨日清晨四時四十分，澎湖海巡隊10066巡防艇，於花嶼西北十六浬處發現中國「閩連漁運69206」運補船，進入我國限制水域航行未作業，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船，遂採取緊追及強靠登檢，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港。

中國「閩連漁運69206」運補船，不服我方取締而蛇行拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，查獲船上計有四名船員，初步量測體溫均正常，無發燒或是疑似感冒症狀，漁獲五十公斤（明蝦）已全數海拋，未發現牛、豬肉製品，運補船噸位數八十噸，船員後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

海巡署表示，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現中國漁船蹤跡時，可撥打海巡署「一一八」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。此次一舉截獲中國運補船，有效切斷中國漁船運補線，迫使中國漁船必須提前返港運補及裝卸漁獲，有效阻止中國漁船越界捕撈。

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