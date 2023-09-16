新竹夏令營隊有狼師 至少3生受害

被害學生八月中旬參加三天兩夜的夏令營活動後，出現異樣行為，家長覺得不對勁，追問下才知孩子疑似身體遭營隊老師伸魔爪侵犯。（資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2023/09/16 05:30

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹地區一家標榜專辦野外體驗活動的工作室，暑假期間辦理營隊時，竟發生帶隊男老師疑與學員身體不當接觸，已知有三名學生受害；竹縣府社會處表示，全案已進入司法偵辦，受害兒童及少年分別居住竹縣、市轄區，兩地教育局處已通令各校了解是否有其他受害人。

孩子突抗拒上學 家長追出內情

據了解，被害學生八月中旬參加三天兩夜的夏令營活動後，出現異樣行為，甚至抗拒上學，家長覺得不對勁，追問下才知孩子疑似身體遭營隊老師伸魔爪侵犯，氣得報警並向民代求助。

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竹縣府表示，八月下旬，縣警局婦幼隊通報社會處，兩名學生參加營隊，疑受到不當身體接觸，經社工評估，進入「減少被害人重複陳述（減述）作業」流程，由新竹地檢署指揮偵辦；九月中再受理一名受害人通報。據了解，這一家工作室標榜專辦野外體驗活動，沒想到竟傳出性平事件。

標榜野外體驗 竹縣市都傳受害

竹縣府教育局表示，學校已進行校安通報並啟動學生諮商輔導協助，並再度發文要求學校持續加強學生自我保護及身體自主權的觀念。

竹市府教育處表示，學校九月一日通報後，有家長表示該活動為親友之間告知，所以孩子與親友一起報名；對於疑似性平事件，學校已請導師持續關心學生在校狀況及身心狀況，若家長提出輔導需求或相關協助，學校將積極協助。

新竹縣、市警察局表示，將加強宣導學童身體自主權的觀念，提醒學童「保護自己、尊重他人」，不隨意碰觸他人的身體。

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