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緩起訴戒癮 有效降低吸毒再犯率

行政院政委羅秉成（右三）、法務部次長蔡碧仲（左三）等人15日出席「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」並合影。（記者廖振輝攝）

行政院政委羅秉成（右三）、法務部次長蔡碧仲（左三）等人15日出席「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」並合影。（記者廖振輝攝）

2023/09/16 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕毒品常衍生犯罪與社會問題，毒品施用者更是存在復歸社會困難的問題。政務委員羅秉成昨指出，透過「緩起訴附命戒癮治療」，再犯率已減少一半，在政府努力下，毒品施用新生人口也呈下降趨勢。

有助毒品施用者回歸社會

台師大中國信託成癮防制暨政策研究中心與高檢署、司法官學院等單位，昨舉辦「毒品施用者全人康復與社會復歸研討會」。羅秉成致詞提到，相對於以往出監五年後的七十％再犯率，完成緩起訴戒癮治療者，只有卅五％左右再犯，顯示法務部近年大力推動「緩起訴附命戒癮治療」初見成效。

羅秉成指出，近年經政府與民間協力，在各級毒品施用、毒品新生人口、新興毒品致死率都看到顯著的改善成果。政府將持續致力於減少需求、供給、傷害的「三減」策略，同時斷絕販毒者的金流、物流、人流等「三流」，達到「初犯進不去、再犯不回流、吸毒死亡不發生」的三不效果。

法務部政務次長蔡碧仲說，毒品易影響施用者的大腦與認知神經功能，透過刑罰懲治毒癮者的成效有限，現行政府是希望以醫療觀點、跨部會合作方式助施用者戒癮。

高等檢察署檢察官許鈺茹說，毒品成癮要視為病，除了處罰更要幫助其回歸家庭及社會。在緩起訴與治療搭配下，期滿後兩年內再犯比率有開始下降，一○八年卅一．九％、一○九年降低至廿一．九％。

台師大中國信託成癮防制暨政策研究中心主任李思賢指出，個案參與司法轉向處遇，雖然看起來政府一開始要付出的成本較高，但會隨著參與方案的時間，最後可節約四十％的成本。

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