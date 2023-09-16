《嘉義》前民雄鄉代會主席涉賄選 一審判4年

2023/09/16 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣無黨籍前民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控於去年鄉民代表選舉時，涉嫌透過蔣姓、蔡姓服務處人員及陳姓、賴姓女子，以每票五百元至兩千元不等金額買票，嘉義地方法院認為此案買票規模不小，昨依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處周榮茂有期徒刑四年，褫奪公權五年，可上訴。周榮茂表示，他並未向選民買票，被判刑很冤枉，將上訴。

嘉義地院表示，周榮茂去年先和蔣女拜託陳女買票，蔣女請蔡男通知陳女到周的服務處，將三萬元交給陳女，陳女再以一萬三五○○元向八位選民買二十七票，另約定以每票二千元尋求選民及家人支持，還未付錢就被查獲。

請繼續往下閱讀...

嘉義地院表示，蔣女曾給賴女二萬一千元，以每票一千元買票，剩下款項以每票五百元或一千元請賴女向其他選民買票，賴女請託選民支持周，共買十八票。

嘉義地院依選罷法判處周榮茂有期徒刑四年，褫奪公權五年；蔣女判刑兩年六個月，褫奪公權五年；陳女判刑一年十個月，褫奪公權四年；賴女判刑一年八個月，褫奪公權四年；幫助犯蔡男判刑六個月，褫奪公權三年。考量陳女、賴女已六十五歲以上，宣告緩刑，命陳女繳納公益金二十萬元、賴女繳納十六萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法