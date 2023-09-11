衝陽明山～重機露背飆破百 罰單3萬6千

台北士林分局昨公布一張超速取締照片，一名紅牌重機騎士的時速達一○五公里。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/11 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警士林分局轄內有陽明山、仰德大道等山區道路，長期以來都是「山道猴子」飆車、聚集的熱點，士林分局昨公布一張超速取締照片，原來有一名紅牌重機騎士，在仰德大道上以時速一○五公里狂飆，不僅是拿自己生命開玩笑，也將面臨高額罰單與吊扣車牌的下場。

嚴重超速 面臨吊扣車牌下場

士林分局指出，該名紅牌重機騎士，在深夜時段於仰德大道四段、格致國中附近往上山方向騎乘，該路段的限速是四十公里，但重機騎士卻以時速一○五公里狂飆，車速快到連穿著的上衣都被狂風掀開，行徑誇張。

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由於該名騎士已經超過該路段速限四十公里以上，根據新修正道路交通管理處罰條例，其違規樣態屬於「嚴重超速」，因此該名騎士將面臨三萬六千元的罰款，車牌也將被吊扣六個月。

警方說，道路交通管理處罰條例第四十三條修正條文，自今年六月卅日上路，危險駕駛中的「嚴重超速」定義，由「超過最高時速六十公里」修正為「超過最高時速四十公里」；危險駕駛罰款上限從兩萬四千元調高為三萬六千元，並另外祭出「吊扣牌照」六個月處分。

士林分局在今年六月廿一日至九月三日暑假期間，展開「防制危險駕車專案」勤務，不分平假日於陽明山周遭仰德大道、中山北路、中正路、基河路等前往山區要道，執行移動式測速照相取締，杜絕山道競速。專案期間，士林警方共取締危險駕車卅八件、超速違規一千三百五十七件及無照駕駛四十五件。

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