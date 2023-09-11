粗心OL 26萬忘在北捷車廂

北捷清潔人員撿到蘇女的廿六萬元。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/11 05:30

清潔人員打掃驚見現金 通報警方

〔記者王冠仁／台北報導〕蘇姓粉領族下班後搭台北捷運要返家，途中不慎將裝有廿六萬元現金的提袋遺忘在捷運車廂中；她返家後發現東西不見，心急如焚的打電話詢問北捷公司。幸虧北捷清潔人員打掃車廂時發現提袋，通報捷運警察隊處理，員警發現蘇正在尋找該提袋，與她仔細核對確定她是失主後，讓她領回失款。

警方調查，蘇姓粉領族本月五日下班搭乘台北捷運板南線返家，從江子翠站上車後，打算到永寧站出站。不過，她進車廂後忙著講電話，不慎將裝有廿六萬元的灰色提袋放在車廂內，下車後也忘了，直到返家才驚覺自己粗心闖禍，馬上打電話向北捷客服詢問，同一時間，一名北捷清潔人員打掃車廂，在車廂內發現該提袋，見袋中有大量現金，嚇得立刻通報。

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捷警隊第四分隊警員潘品臣、洪振泰獲報趕往，立刻調閱車廂內監視器畫面，同時詢問北捷有無旅客遺失。不久後，捷運公司回報蘇姓女子聲稱遺失一只提袋，捷警立刻與蘇女聯繫，蘇主動告知提袋外觀，內容物為兩本雜誌及捆成三捆的廿六萬元現金，袋內還有一張自己的帳單。

蘇女說找不回貨款恐丟工作

由於金額龐大，警方仔細比對，發現都與蘇所說相符，蘇甚至能說出袋內兩本雜誌名稱，因此確定她是失主。警方通知她到頂埔站詢問處領取，她聲稱該筆款項是工作上的貨款，若找不回來可能會丟了工作，自己還要賠償，同時再三感謝捷警隊幫忙找回。

捷警隊呼籲，民眾搭捷運時應留意自身物品，若不慎將物品遺失，切勿慌張，請詳細回想搭乘路線與時間點，可就近請捷運公司站務人員或捷運警察協助找回。

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