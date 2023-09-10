醫師沒看出癌陰影 判醫院連帶賠190萬

法官認為楊醫師有疏失，醫院也應負連帶賠償責任。（資料照）

2023/09/10 05:30

一年後發現肺癌四期

〔記者王捷／台南報導〕台南市某醫院楊姓醫師在判讀Ｘ光時出包，沒看出患者肺部已長腫瘤，法院判醫院應與楊醫師連帶賠償一百九十餘萬元。陳姓女房務人員二○一九年去該醫院健檢，胸部Ｘ光片發現有腫瘤，醫師驚覺前一年健檢Ｘ光就已照出腫瘤了，但楊醫師卻沒告知陳女。陳女後來到成大醫院就醫時，結果已是癌症四期，法官認為楊醫師有疏失，醫院也應負連帶賠償責任。

追溯驚覺Ｘ光有徵兆

判決指出，二○一八年陳女去醫院健檢，由楊姓醫師判讀Ｘ光片，雖然發現陳女的肺部有處陰影，但卻在檢驗報告寫下「無異狀」；陳女隔年再去健檢時，這次由醫院負責人謝醫師判讀，發現陳女右下肺有圓形陰影，回頭查看前一年的Ｘ光片，才驚覺楊醫師當時沒有告訴陳女要進一步追蹤檢查。

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陳女發現癌症四期，需要終身治療，以國人平均餘命為基準，對醫院求償廿年的治療費、計程車費、工作損失，還有未來接受標靶藥物治療面對的身心痛苦，共求償二五八萬多元。

認定醫師疏失致延誤治療

醫院答辯稱，判讀Ｘ光是醫師專業，胸部氣管紋比其他部位多，又有肋骨、橫膈膜，以致右肺下葉早期病灶不易被發覺，楊醫師紀錄「無異狀」符合醫療常規，且成大醫院檢查出的惡性腫瘤，跟楊醫師的Ｘ光判讀沒有因果關係。

台南地院法官認為這件醫療糾紛的主要爭議點，在於醫院未提早發現腫瘤，跟成大醫院診斷出有腫瘤，是否有因果關係？委託衛福部醫審會鑑定，透過Ｘ光判讀，發現陳女第一次健檢時，腫瘤就已約有三公分，三公分的腫瘤有很高的機率是惡性，因此認定楊醫師的疏失導致陳女未能及早接受治療，與惡化至第四期有因果關係，判楊醫師與醫院須連帶賠償一百九十多萬元。可上訴。

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