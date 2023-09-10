為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

確保安全 提前向信任親友告知動向

警方建議計程車司機，載客時若不確認接送者身分，可打一一○通知警方到場，在警方到場前不輕易將酒醉者交給其他人。（資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

警方建議計程車司機，載客時若不確認接送者身分，可打一一○通知警方到場，在警方到場前不輕易將酒醉者交給其他人。（資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2023/09/10 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕一名年輕女子與友人聚會喝醉，搭計程車抵家門口，竟被一路跟蹤她的陌生男子假冒其友人接走，帶往摩鐵性侵。台北市婦幼警察隊表示，酒醉者因意識不清，易被歹徒鎖定犯罪，以本案為例，被害人的友人要有警覺性，可做為小黃司機的聯絡窗口，友人也應記下計程車號及駕駛姓名，若情況允許，被害人可與友人保持通話，讓友人了解上下車情形等，但最重要還是要避免喝太多，陷自己於不利環境。

婦幼隊警方表示，確定自己要外出飲酒時，務必提前向信任的親友告知自己的動向，包含外出地點及結束時間，讓信任的親友可以掌握自己的狀況，保護自己也讓關心自己的親友放心；尤其女性喝醉後，上車時其實可隨時跟親友分享定位，確保自身搭車全程安全，萬一發生不幸，也能在事後讓警方有足跡可循。

警方表示，行車紀錄器可有效還原事件發生經過，建議職業駕駛務必在車上加裝行車記錄器，且選擇車內外均能錄影音的型號，同時留意記憶卡儲存空間是否足夠，除可自我保護，也能助警蒐證。

不確認接送者身分 可報警釐清

警方也建議計程車司機，載送乘客下車，不確認接送者身分或覺得可疑時，可打一一○通知警方到場，協助釐清兩人關係，在警方到場前不輕易將酒醉者交給其他人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
尾隨小黃 家前扛走醉女性侵／顏值女K歌遭惡狼盯上
2023/09/10 05:30

尾隨小黃 家前扛走醉女性侵／顏值女K歌遭惡狼盯上

FERRAGAMO秋冬包潮人搶揹！

經濟艙升等商務艙 給你奢華的飛行體驗
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播