確保安全 提前向信任親友告知動向

警方建議計程車司機，載客時若不確認接送者身分，可打一一○通知警方到場，在警方到場前不輕易將酒醉者交給其他人。（資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2023/09/10 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕一名年輕女子與友人聚會喝醉，搭計程車抵家門口，竟被一路跟蹤她的陌生男子假冒其友人接走，帶往摩鐵性侵。台北市婦幼警察隊表示，酒醉者因意識不清，易被歹徒鎖定犯罪，以本案為例，被害人的友人要有警覺性，可做為小黃司機的聯絡窗口，友人也應記下計程車號及駕駛姓名，若情況允許，被害人可與友人保持通話，讓友人了解上下車情形等，但最重要還是要避免喝太多，陷自己於不利環境。

婦幼隊警方表示，確定自己要外出飲酒時，務必提前向信任的親友告知自己的動向，包含外出地點及結束時間，讓信任的親友可以掌握自己的狀況，保護自己也讓關心自己的親友放心；尤其女性喝醉後，上車時其實可隨時跟親友分享定位，確保自身搭車全程安全，萬一發生不幸，也能在事後讓警方有足跡可循。

請繼續往下閱讀...

警方表示，行車紀錄器可有效還原事件發生經過，建議職業駕駛務必在車上加裝行車記錄器，且選擇車內外均能錄影音的型號，同時留意記憶卡儲存空間是否足夠，除可自我保護，也能助警蒐證。

不確認接送者身分 可報警釐清

警方也建議計程車司機，載送乘客下車，不確認接送者身分或覺得可疑時，可打一一○通知警方到場，協助釐清兩人關係，在警方到場前不輕易將酒醉者交給其他人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法