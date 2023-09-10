尾隨小黃 家前扛走醉女性侵／顏值女K歌遭惡狼盯上

高等法院將撿屍性侵惡狼阮男判刑四年。（資料照）

2023/09/10 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一名二十二歲女子與友人上KTV歡唱喝醉後，友人協助叫計程車送她返家，沒想到容貌清麗的她，上車前就被一名「預謀性撿屍」的阮姓惡狼盯上，一路駕車尾隨在後，等到車子抵達女子家門外，阮男快速上前幫開車門，自稱是女子的朋友要攙扶她回家，實則載到摩鐵性侵，高等法院將阮男判刑四年。

友人用APP幫叫計程車

被害人是在二○二一年某日凌晨，走出位於台北市的知名連鎖KTV，友人見她步履蹣跚，幫忙用她的手機APP叫計程車，APP已設定住家地址，女子上車後呼呼大睡，抵達新北市住處時，外頭突冒出阮男打開車門，對司機說「我是她朋友，本來要送她回家，因為遲到才叫計程車」。

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下車時竄出自稱是朋友

司機半信半疑，但阮男隨即攙扶女子下車，並假意扶著被害人回家，見司機離開，阮男再把被害人扛到自己車上，直赴摩鐵性侵；被害人一度驚醒喊出「不要碰我」，並致電友人，但因喝得太醉無法表達清楚，阮男得逞後才送被害人返家。

司機拿行車紀錄器自清

女子睡了十二小時後清醒，回想起好像遭到性侵，懷疑是司機所為，司機喊冤，提供行車紀錄器自清；被害人確認非司機所為，但不認識侵害她的男子，報警處理。

警方很快查獲阮男，並從相關影片發覺阮男從被害人走出KTV起，就計劃性地跟車尾隨，顯然是預謀犯案。但阮男否認性侵，強調是想搭訕被害人才會駕車尾隨計程車，女子下車兩人相聊後，對方同意上摩鐵與他發生性行為。

已婚惡狼辯合意 判四年

新北地院認為，被害人因喝醉陷入不能或不知抗拒狀態，阮男觸犯乘機性交罪，且不認罪、未賠償，審酌他有家庭，判刑四年；被告上訴後，高院依監視器影像，認定被害人確實酒醉，維持原判，可上訴。

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