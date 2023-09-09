仿中國「云聯惠」吸金 負責人判9年半

新北地院昨依違反銀行法，判處冠霖集團實際負責人陳男九年六月徒刑。（資料照）

2023/09/09 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕冠霖集團實際負責人陳信宏等人，模仿中國廣州「云聯惠」集團犯案模式，設計投資方案，以「假消費真投資」、「後金補前金」方式，並宣稱「保本」及「保證高額獲利」，吸金兩億七八五○萬餘元，另宣稱冠霖公司即將上櫃，招募投資人購買原始股，再詐得四二二二萬元。新北地院昨依違反銀行法，判處陳男九年六月徒刑。

模式轉移到台灣 吸金2.7億

檢方調查，陳信宏是冠霖等九家公司的實際負責人，他從二○一六年八月起，招募台灣民眾投入中國廣州「云聯惠」集團吸金案；二○一八年間，「云聯惠」集團被中國查辦而關閉後，陳信宏認為其運作模式有利可圖，開始模仿設計投資方案在台吸金。

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消費樂返投資方案 年利率180％

集團的投資方案，包括宣稱可獲年利率約一六六％的「靜態投資」、七十五％的「動態投資」，以及一八○％的「消費樂返」等三種方案，並設立獎金制度，若成功招攬新會員，可領取介紹獎金，集團還架設「冠霖樂返購物城」平台，設計投資人入金後轉為點數與紅利的公式。

檢方調查，陳男從二○一八年起與旗下共犯在全台據點舉辦說明會，宣稱「保本」及「保證高額獲利」，投入款項後會轉換成點數，以點數計算投資獲利與增值情形，投資人也可選擇換回現金，起初確實按時發放紅利，引誘投資人陷入，並開立「保養品、量子項鍊」等假收據，以規避查緝，吸金兩億七八五○萬餘元。

發不出紅利 誆公司上櫃認股詐財

二○二○年間，陳信宏等人收取的後金，已無法補足前金，出現現金紅利遲延發放、停止出金等狀況，竟又向投資人誆稱，冠霖將上櫃，預計每股定價卅元，會員可以每股十元認購原始股，宣稱至年底將漲到六十五元，再騙投資人搶購。

陳信宏否認犯行，新北院合議庭不採信，斥責陳男嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，危害金融與證券市場交易秩序，犯罪情節重大，犯後態度不佳，量刑九年半。可上訴。

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