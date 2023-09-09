為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

小情侶鬧分手 兩陣營廝殺1死1傷

警方將台中市梧 棲命案相關涉案 人移送法辦，並 搜尋找到裝在紅 包袋裡遭丟棄的 蝴蝶刀。（記者張軒哲攝）

警方將台中市梧 棲命案相關涉案 人移送法辦，並 搜尋找到裝在紅 包袋裡遭丟棄的 蝴蝶刀。（記者張軒哲攝）

2023/09/09 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕十七歲陳姓少年與同齡的蔡姓女友為了分手起爭執，七日凌晨於台中市梧棲區一間KTV外撂人談判，雙方陣營共十四人到場，演變成互毆、殺人案，陳姓少年持刀揮舞亂刺，十八歲王姓男子腹、背部中刀喪命，十七歲王姓少年輕傷，警方調查後依殺人罪嫌，將動手的陳姓少年等六人移送法辦。

蝴蝶刀裝紅包袋 丟大排水溝

清水警分局調查，七日凌晨一時許，梧棲大仁路一家KTV前方，發生因男女感情糾紛引發的聚眾鬥毆案，造成一死一傷，警方據報立即組成專案小組，於五小時內將參與鬥毆的六嫌逮捕到案，並於陳少住家附近大排水溝裡，找到裝在紅包袋裡遭丟棄的蝴蝶刀。

警方調查，事件起因是陳少與女友因感情分手問題，各自約友人在KTV門前談判，雙方一言不合，衍生肢體衝突，陳少掏出預藏的蝴蝶刀，朝女方陣營揮舞，刺傷王姓男子背部和腹部，送醫急救仍因失血過多身亡；同為女方陣營的十七歲王姓少年，手肘和臀部中刀，幸僅輕傷，治療後無生命危險。

挺女友閨蜜 王男喪命

據了解，這群介於十六至十八歲的年輕男女，都住台中港區一帶，國中畢業未再升學或輟學，長期群聚，死者王男的女友與蔡女是閨蜜，王男義氣挺蔡女，卻不幸喪命。

KTV一名女店員指出，凌晨看到店外一群人在打架，沒多久警察就來了。警方指出，這起衝突的嫌犯超過半數是未成年人，目前先將有動手的六人，依殺人等罪嫌移送偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播