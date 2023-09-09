小情侶鬧分手 兩陣營廝殺1死1傷

警方將台中市梧 棲命案相關涉案 人移送法辦，並 搜尋找到裝在紅 包袋裡遭丟棄的 蝴蝶刀。（記者張軒哲攝）

2023/09/09 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕十七歲陳姓少年與同齡的蔡姓女友為了分手起爭執，七日凌晨於台中市梧棲區一間KTV外撂人談判，雙方陣營共十四人到場，演變成互毆、殺人案，陳姓少年持刀揮舞亂刺，十八歲王姓男子腹、背部中刀喪命，十七歲王姓少年輕傷，警方調查後依殺人罪嫌，將動手的陳姓少年等六人移送法辦。

蝴蝶刀裝紅包袋 丟大排水溝

清水警分局調查，七日凌晨一時許，梧棲大仁路一家KTV前方，發生因男女感情糾紛引發的聚眾鬥毆案，造成一死一傷，警方據報立即組成專案小組，於五小時內將參與鬥毆的六嫌逮捕到案，並於陳少住家附近大排水溝裡，找到裝在紅包袋裡遭丟棄的蝴蝶刀。

請繼續往下閱讀...

警方調查，事件起因是陳少與女友因感情分手問題，各自約友人在KTV門前談判，雙方一言不合，衍生肢體衝突，陳少掏出預藏的蝴蝶刀，朝女方陣營揮舞，刺傷王姓男子背部和腹部，送醫急救仍因失血過多身亡；同為女方陣營的十七歲王姓少年，手肘和臀部中刀，幸僅輕傷，治療後無生命危險。

挺女友閨蜜 王男喪命

據了解，這群介於十六至十八歲的年輕男女，都住台中港區一帶，國中畢業未再升學或輟學，長期群聚，死者王男的女友與蔡女是閨蜜，王男義氣挺蔡女，卻不幸喪命。

KTV一名女店員指出，凌晨看到店外一群人在打架，沒多久警察就來了。警方指出，這起衝突的嫌犯超過半數是未成年人，目前先將有動手的六人，依殺人等罪嫌移送偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法