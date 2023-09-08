這款毒父 自中國網購種籽 揪高中兒種大麻

透天厝內的幼苗栽培處，楊父宣稱是透過淘寶向中國購入種籽。（台中調查處提供）

2023/09/08 05:30

三三八株大麻將收成

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署本月三日指揮警調搜索彰化縣和美鎮一處四層樓透天厝，發現該民宅竟是大型大麻工廠，種滿三三八株大麻，查獲乾燥大麻花成品二．七公斤，更令人驚訝的是，涉嫌種大麻的楊姓父親，竟然拉還在讀高中的兒子入夥，楊父宣稱大麻種籽是透過「淘寶」從中國購入，調查員估計這批大麻若如流入市面，市價將超過一億五千萬元。

黑市價逾1.5億元

年約四十五歲的楊父，原從事汽機車銷售業務員，因重利等三罪未報到執行被通緝，昨被依製造二級毒品罪嫌移送彰化地檢署後，直接發監執行；至於剛滿十八歲的兒子，案發時還在讀高中，當時他尚未成年，故移送少年法庭審理。

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調查局台中市調查處指出，民眾於今年春天檢舉指出，該透天厝常飄出異常濃厚的怪味道，類似九層塔或夜來香的特殊氣味，調查員監視發現，楊父可能在賣大麻成品，報請彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮，於本月三日海葵颱風襲台之際，搜索楊父以月租二萬七千元承租的透天厝，驚見屋內種滿大麻盆栽三三八株，天花板則掛滿植物栽培燈。

該民宅除了一樓正常，二至四樓共五個房間分設育苗區、種植區、烘乾區，台中市調處估計這些大麻若經採收、乾燥後，再加上已查扣的乾燥大麻花，成品重量合計將逾七十公斤，以每公克二千至三千元計算，黑市價格超過一億五千萬元。

調查顯示，楊父無農業技術背景，宣稱從「淘寶」向中國買家購入種籽，於國外網站自學種植技術，部分大麻成株已進入最後收成階段，幸好被及時攔截破獲，未流入市面。

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