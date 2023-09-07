防制跨國人口販運 移民署舉辦國際工作坊

移民署昨天舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/07 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕為防制民眾被當成「豬仔」，拐騙到國外從事詐騙等不法，移民署昨舉辦「二○二三年防制人口販運國際工作坊」，與國內外學者專家、政府機關、民間非營利組織共同精進防制作為，打擊人口販運，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。

內政部政務次長吳容輝表示，為打擊人口販運犯罪集團、保護被害人權益，今年六月總統公布修正「人口販運防制法」，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施。內政部目前正研訂各項配套子法，預計明年元旦施行，以利增進人權保障並嚴懲不法。

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移民署表示，此次活動除共同探討防堵全球性電信詐騙人口販運作業，也加強家事工、漁工、外籍生等易發生勞力剝削的脆弱群體保護對策等議題，期藉由不同國度的專家學者分享人口販運政策擬定、查緝作為及法院判例等，來完善人權保障。

此次活動由行政院長陳建仁、菲律賓移民局長唐辛可及駐台大使進行揭幕儀式，也邀請美國在台協會國土安全調查署官員、英國國家犯罪防制局駐香港聯絡官、比利時安特衛普檢察署檢察官、聯邦移民局人口販運組聯絡官、韓國刑事政策研究院資深研究員及日本京都大學副教授等八國十二位產官學界人士，並有各部會及民間團體約三百人參加。

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