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辣手摧殘EMU3000新自強號 狡滑塗鴉客機場落網

警方逮捕江姓塗鴉客。 （記者王冠仁翻攝）

警方逮捕江姓塗鴉客。 （記者王冠仁翻攝）

2023/09/07 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕廿二歲江姓男子透過網路社群，認識一名外籍塗鴉客，兩人相約上月十三日凌晨，闖入台鐵樹林調車場，鎖定EMU3000型自強號塗鴉，犯案後還四度變裝、搭計程車製造斷點逃逸，兩人還先後出國。鐵路警察局追查，調閱上百支監視器畫面鎖定兩人身分，昨趁江搭機返國時在桃園機場逮人，依違反鐵路法送辦。

據了解，江男落網後雖承認闖入樹林調車場，但否認塗鴉，推說外籍塗鴉客所為，並認為塗鴉只是「小罪」，不以為意，事後仍依既定行程前往歐洲旅遊數個禮拜，昨天返台才在機場落網。

4度變裝、換搭計程車製造斷點

鐵警局說，台鐵人員上月十三日凌晨四時許，發現樹林調車場被闖入、自強號遭人塗鴉。由於在火車車體塗鴉違反鐵路法六十八之二條「以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金」，警方展開追查。

警方調閱現場及雙北近兩百支監視器影像，比對嫌犯逃逸路線，同時在網路搜尋塗鴉相關訊息；由於在塗鴉文化中，塗鴉客認為「塗鴉不被抓」是重要戰功，江離去時，以四度變裝、換搭多台計程車的方式來製造斷點。

台鐵局機務處處長鄭國璽案發後曾表示，過去也有車輛遭塗鴉，但多是已報廢車輛位於報廢場遭人塗鴉，此次為首次新車EMU3000型自強號遭到塗鴉。

台鐵EMU3000自強號新列車日前遭塗鴉。（資料照）

台鐵EMU3000自強號新列車日前遭塗鴉。（資料照）

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