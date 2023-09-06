涉炒股獲利上千萬／高市議員黃明太起訴

高市議員黃明太涉嫌炒股被起訴。（記者王榮祥翻攝）

2023/09/06 05:30

〔記者鮑建信、王榮祥／高雄報導〕民進黨籍高雄市議員黃明太被人檢舉涉嫌炒作次子經營的和勤精機公司股價，自卅一元拉抬至卅七元期間，不法獲利一千二百多萬元，橋頭地檢署昨天偵結，將黃依違反證券交易法提起公訴。

據了解，彰化縣伸港鄉和勤精機公司，主要經營各種機械五金零件、模具零件等，並在二○一七年七月上櫃，公司登記負責人為黃明太的次子，而黃明太本人則是多家公司實際負責人。

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今年初調查局台北市調處接獲線報，指該公司股價異常，疑似有人刻意操作，辦案人員經初步調查後，認為內情不單純，報請橋頭地檢署主任檢察官顏郁山及檢察官陳麗琇負責偵辦。

辦案人員發現，黃明太為了拉抬該公司股價，並製造交易活絡的假象，在二○一九至二○二○年間，利用其不知情家人和友人的帳戶，以盤前、盤中異常下單，甚至利用不同券商帳戶高價委託、假掛單等手法，以達到提高股價及成交量之目的，疑似操控股價，涉嫌違反證券交易法。

檢調人員曾搜索黃明太及相關人員住處、公司等七處，查扣疑似帳冊等物，並帶回黃和親友等九人偵訊後，諭令黃二百萬元交保，其餘人均請回，但黃否認犯行。

黃明太稱尊重司法 否認炒股

黃明太昨天強調從來沒有炒股，質疑起訴太草率，他說還是相信、尊重司法。

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