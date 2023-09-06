警局旁囂張擄人 催討5萬打到死

催討五萬元債務打死人，已有多名嫌犯到案。（記者蔡宗勳攝）

2023/09/06 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕再十天就滿二十八歲的台南市白河區錢姓男子，因向錢莊借貸五萬元未還，前天深夜十一點多在嘉義縣縣治特區距離縣警局僅百公尺的超商前被擄走，討債集團將錢男毆打致死，棄屍在鹿草鄉一處偏僻產業道路，警方專案小組循線追緝，已有三男一女到案，正緝捕在逃主嫌釐清案情。

嘉義地檢署檢察官昨相驗，初步查看錢男身體外觀有多處鈍挫傷，致命傷須待解剖才能確認，將於今天上午九點解剖釐清死因。

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目睹男友遭擄 報警救不及

警方調查，錢男向台南市東山區某小額放款公司借款五萬元，預扣利息實際拿到四萬五千元，約定分期還錢，但錢男拖欠多期，曾遭錢莊圍毆討債，因還不出錢，與蘇姓女友躲在嘉縣縣治特區一帶。

錢男前晚十一點十七分騎車載蘇女，在祥和一路東段某超商前被三男一女攔下，錢男遭強押上車，蘇女趕緊報警，提供做案車號與設有定位的錢男手機號碼。

警方調查，錢男疑先被強押至義竹鄉某處停留約一個小時，警方研判他可能在此處遭毆打，討債者原本要載錢男回押人處釋放，但途中發現他已無生命跡象，車上嫌犯曾討論是否要送醫，後來決定將他棄置在鹿草鄉竹山村一處產業道路；警方依錢男手機定位找到錢某，已無生命徵象，由救護車送往嘉義長庚醫院救治，急救後不治。

三男一女到案 主嫌在逃

此案涉案者逾十人，警方組成專案小組緝凶，以車追人鎖定多名犯嫌，目前到案四人，其中一男一女為未成年，主嫌仍在逃逸。

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