夭壽！「藥」命減肥茶包 熱銷2年

內含毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/06 05:30

號稱懶人減肥 茶包含四級毒品西布曲明 副作用恐猝死

〔記者劉慶侯／台北報導〕四十一歲楊姓男子，與三十八歲范姓越南籍妻子，從越南進口含有新興毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶包，以多喝茶與咖啡達到消水腫效果的「懶人減肥法」在網路銷售，台北市警察局刑警大隊毒緝中心查扣各式不同包裝的飲料包四六三四包及膠囊二九八五粒。警方初步調查，這對毒夫妻檔兩年內獲利逾百萬元，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

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夫妻自越南進口毒茶

警方表示，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除了抑制食慾，尚有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等副作用，已於二○二一年九月列管為第四級毒品。常有不法業者偽裝成非處方減肥藥之新興毒品，易使青少年、年輕女性等放下戒心。

謊稱衛福部檢驗合格

北市刑警大隊毒緝中心日前執行網路巡邏，發現網路購物平台上有賣家以販售減肥飲料等名義，並聲稱經衛福部檢驗合格，有助預防心血管疾病、保持纖瘦等效果，實際上卻是摻有第四級毒品「西布曲明」之毒飲料包。賣場經營兩年多，不乏顧客回購，藉此賺取暴利。

警方調查，楊男與范姓越南籍妻子，婚後育有一子，兩人平時主要從事網路拍賣事業，販賣保養品、食品以及化妝品等，但主要是在網路販售越南茶包，並且還宣稱，喝茶就有減肥消水腫的療效，是懶人瘦身法，但楊姓夫妻販賣的瘦身茶包並沒有經過國內相關單位檢驗合格。

兩年獲利逾百萬元

警方八月底鎖定楊姓夫妻檔位在北市大同區的倉庫，立刻前往臨檢掃蕩，當場在倉庫內查扣各式不同包裝的飲料包四六三四包及膠囊二九八五粒，一驗之下竟含有二○二一年九月才剛列為四級毒品的「西布曲明」成分，兩人立刻喊冤，指根本不知道這產品違法。

警方調查，楊姓夫妻檔一盒越南減肥茶賣三五○元，經營約兩年左右，不法獲利初步估計達上百萬元，除了非法進口之外，並在網路上面宣稱具有相當療效，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

內含毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣內含毒品「西布曲明」成分的違法減肥茶，總計4634包。 （記者劉慶侯翻攝）

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