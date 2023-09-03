連長醉摸女部屬掌摑值星 被撤職還興訟

陸軍徐姓上尉連長被控酒後失態，多次不當碰觸女部屬，還毆打多位部屬，遭撤職處分，徐男不服興訟，最高行政法院判徐男敗訴，遭撤職確定。（記者楊國文攝）

2023/09/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍裝甲第五六四旅徐姓上尉連長，六年前帶隊到營區外的KTV喝酒飲宴時，對兩位女部屬有摸大腿等不當肢體碰觸，還失序掌摑、毆打兩名上兵，返營後又掌摑值星的安全士官，行徑離譜，被軍方撤職處分；徐不服興訟，最高行政法院認定軍方撤職處分於法有據，判徐敗訴確定，確定丟軍職。

最高行認定軍方有據 上尉確定丟軍職

判決指出，二○一六年十月十九日，徐男當時擔任陸軍步兵訓練指揮部上尉中隊長，在部隊野外操課時未隨隊跟課，且擔任彈藥領取人，卻未負起彈藥保管責任，又擅自離營，被記過一次，之後被調任至裝甲旅當連長。

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二○一七年七月廿七日晚上，徐與連上十多位男女官兵，營區外KTV幫女輔導長慶生，席間喝酒飲宴，徐竟將手放在一位女下屬的大腿上，又對另名女部屬搭肩拉扯，接連不當肢體碰觸，嚴重違反軍紀，軍方將他記過兩次。

軍方也查出，徐當晚在KTV包廂裡還掌摑了兩位上兵，造成李姓上兵受傷，此部分記徐一大過；飲宴結束返營後，徐竟在安全士官桌前，掌摑值星中士，再記大過一次。

軍方審議後認定，徐在一年內被懲處累計達三大過，符合撤職要件，依陸海空軍懲罰法規定，將他撤職處分。徐認為懲處及撤職處分違反比例原則，提訴願遭駁回，再打行政訴訟請求撤銷。

一審高雄高等行政法院認為，徐身為部隊主官，未嚴守分際，對女部屬不當肢體接觸，酒後失序對部屬施暴，違失情節重大，懲處、撤職處分皆依法有據，判徐敗訴；二審最高行政法院也認定，軍方處分並無不當，一審判決無違誤，駁回徐男上訴確定。

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