嬤遺囑僅蓋章未簽名／家屬控離譜律師讓3千萬飛了

黃男說一家人靠拾荒維生，唯一棲身處恐將被變賣，生活陷入愁雲慘霧。（記者吳仁捷攝）

2023/09/03 05:30

嬤預立遺囑 將透天厝留給兩孫

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八十二歲陳姓老婦人，去年十二月預立遺囑，將市價三千餘萬的一棟透天厝祖產指定由長子所生的長孫、次孫共同繼承，以確保祖產不旁落，她立下遺囑後八天即辭世，但家屬到國稅局辦理遺產稅時，卻被告知預立遺囑上的立遺囑人陳婦、代筆律師與另兩位見證律師，均僅是蓋章，未親自簽名，認定遺囑無效；陳婦的黃姓長子昨表示，向國稅局提出的訴願已被駁回，他將向三位律師提告求償三千萬元。

辦遺產稅 才知遺囑未簽名無效

陳婦的長子黃男指控，代筆遺囑與見證的律師團犯了荒謬的錯誤，導致房產要由他和曾毆傷母親的二妹，以及另兩名姊妹等四人共同繼承，他跟兒子無法保住祖產，姊妹們曾說要賣屋，他擔心祖產恐遭變賣，無處棲身，他要控告三位律師，希望能護住祖產。

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黃男說，他年輕時從事機械加工，近來年紀大，一家人改做回收，四十年來都與母親同住並照顧她。二妹多年前曾向母親借七十萬元老本，又將房子抵押貸款四百萬元借她周轉。

去年十一月底，二妹再因分產問題與母親爭執，捶打母親胸口三拳，母親痛到二度住院，第一次出院後，母親擔心祖產不保，找律師來見證預立遺囑，表明要將祖產留給長孫和次孫，並記載次女曾經毆打、咒罵她，連同另二位女兒都喪失繼承權。

得與三姊妹共同繼承 剩四分之一

陳婦立遺囑八天後辭世，子孫到國稅局北區板橋分局辦理受遺贈人的遺產稅，但被國稅員認定未親自簽名，遺囑無效，駁回申請。

黃男說，母親生前再三囑咐要子孫護住祖產，才於遺囑中指定繼承，不料竟因律師的失誤，不但兩個兒子失去繼承權，他也僅剩四分之一特留分。

保不住祖產 要告律師求償三千萬

他說，三位姊妹曾經揚言要變賣祖產分家，他靠拾荒維生，唯一棲身處恐將被變賣而無處落腳，他氣得兩度中風、甚感憂鬱，生活陷入愁雲慘霧，希望能有奇蹟出現，讓他保住祖產以告慰母親。

記者昨致電該律師事務所，向一位律師留言及致電，並傳送訊息給代筆律師，至截稿前均未獲回應；記者聯繫黃家二妹，她說「現在忙，晚點再回電」後未再回應。

新北市樹林區黃姓男子指控，律師代筆母親遺囑時只蓋章，造成遺囑被政府認定無效，透天厝祖產恐遭變賣。（記者吳仁捷攝）

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