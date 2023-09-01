淪人頭戶急報警 慘遭竹聯幫16打1

桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（中壢警分局提供）

2023/09/01 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局六月間日接獲十九歲江姓休學大學生報案稱遭人強押，員警前往中壢區永康三街一處租屋處救人，發現江全身是傷，且財物及機車被洗劫一空，當下將他送醫治療，並成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，追查後持拘票分批查獲涉案的十六人到案，這二女、十四男經查都是竹聯幫信堂承信會成員，僅一女嫌成年（十八歲），其餘包括黃姓主嫌（十七歲）和其他十四名共犯都是十六、十七歲少年。

19歲男渾身傷

檢警調查，江生當時報案指被一群人強押至租屋處後，被持棍棒圍毆，被搶走機車與現金，總計損失約十萬元，一夥人逞兇得款後揚長而去，案經檢警蒐證偵辦，依強盜、傷害與組織犯罪防制條例方向偵辦，七月中旬起陸續發動四波行動，持拘票分批逮捕涉案的十六名男女嫌犯到案，並扣得作案用的棍棒等證物。

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這十六人除了滿十八歲女嫌及一名未成年人由檢察官訊後責付，另十四人由桃園地方法院裁定羈押或收容獲准，檢方並於日前偵結將涉案成年人起訴。

16煞僅一女成年

此案起於江生今年六月打麻將認識黃姓主嫌，當時因急需錢，黃嫌稱有認識當舖朋友可協助，江生便將機車提供給黃嫌去辦典當應急，但講好借五萬元卻僅拿到一萬元，江生與黃嫌理論後，對方要求他拿出存摺和金融卡，未料江生不久後就接獲銀行電話，指其帳戶已成警示帳戶，因此報警處理。

桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，查出涉案用棍棒等證物。（中壢警分局提供）

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