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撞翻引水船奪2命 中國船長跑了

香港籍「騏龍輪」貨櫃船進入台北港，撞翻「永華六號」引水船，船長及船員兩人溺斃。（資料照）

香港籍「騏龍輪」貨櫃船進入台北港，撞翻「永華六號」引水船，船長及船員兩人溺斃。（資料照）

2023/09/01 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕二十噸「永華六號」引水船三年前引導五千多噸的香港籍「騏龍輪」貨櫃船進入台北港時，被「騏龍輪」撞翻，引水船的船長及船員兩人溺斃。士林地院依「引水人因業務上過失致人於死罪」，判當時登上騏龍輪的引水人陳雲龍六月徒刑；騏龍輪上的中國船長黃貞銀、與同為中籍的三副江周林、水手林錦浩也涉過失致死罪，未料三人全都棄保潛逃無蹤，我方只得發布通緝。

騏龍輪未注意船頭 撞翻引水船

二○二○年三月九日，「騏龍輪」從台中港駛向台北港，當晚台北港「永華六號」引水人陳雲龍登上貨櫃船，船長黃男與負責航速的江男、職司掌舵的水手林男三人，均未注意引水船在貨櫃船頭左側，導致碰撞後「永華六號」翻覆、船長楊明順與船員李易軒溺水身亡。

同月十九日檢方先對黃男發布境管八個月及登船勘驗，國家運輸安全調查委員會也做出調查報告，指船長等人疏於瞭望，未透過雷達、電子海圖瞭解附近船舶位置和動態，黃男令貨櫃船偏左方向行進及未減速，引水人陳男也未要求修正，終釀事故。

3中籍被告棄保潛逃 法院通緝

黃男在全案偵結前聲請解除境管，獲檢方諭令五十萬元交保，未料黃辦保完畢返中後，卻未返台受審，並稱是受武漢肺炎影響無法入境，但法官函請移民署准予黃男辦理特別入境，黃仍未入境，顯然有逃匿之實。全案起訴後，原被境管的江男及林男也消失無蹤。

士院前天宣判時，對潛逃的黃男三人發布通緝，至於引水人陳男雖否認犯行，也未與死者家屬達成和解，但依證據認定他觸犯業務過失致死罪，依此判刑六月、得易科罰金十八萬元；可上訴。

香港籍「騏龍輪」貨櫃船進入台北港時，撞翻引水船。（基隆港務分公司提供）

香港籍「騏龍輪」貨櫃船進入台北港時，撞翻引水船。（基隆港務分公司提供）

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