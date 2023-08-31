高雄城中城大火46死》二審認定黃格格殺人 仍判無期

高雄市城中城大火四十六死，高等法院高雄分院昨改依殺人、放火罪論處，但仍判無期徒刑。（資料照）

2023/08/31 05:30

〔記者鮑建信、葛祐豪／高雄報導〕高雄市城中城大火四十六死、四十三傷案，一審時被告黃格格被依放火、過失致死罪判處無期徒刑，高等法院高雄分院昨改依殺人、放火罪論處，雖新增可判死刑的殺人罪，不過合議庭認為間接故意殺人不符「情節最重大之罪」不能判死，且黃女服刑二十五年後若獲假釋，已逾七十八歲，對社會危害不大，仍判無期徒刑，可上訴。一名死者家屬得知判決無法接受，表示殺人就該償命。

在押的黃女與郭姓男子有感情糾紛，前年十月先縱火，騎車離開城中城郭男住處三十分鐘後，屋內冒出火光，隨後擴大燃燒釀禍。黃女被檢方依殺人和放火罪起訴，高雄地院認定黃無殺人犯意，改依放火和過失致死罪判無期徒刑；黃女自認無罪，檢方則認為應判死刑，兩造均上訴。

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高雄高分院調查認為，黃女不滿郭男與前女友復合，心中憤恨，故意將沉香餘燼微小火源倒置座墊上任憑燃燒離去；黃女案發曾傳「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的…你想看到的事情，我絕對會做給你看」等訊息給郭，認定她為了報復洩恨，導致住戶死亡的結果，改依放火及不確定故意殺人罪論處。城中城原建物拆除，現今已改建為公園。

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