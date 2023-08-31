13公尺路樹砸死參加普度騎士 家屬告北市府

北市中山北路一段發生路樹壓死人事件。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/31 05:30

〔記者姚岳宏、楊心慧／台北報導〕一名要前往親戚家參加中元普度的六十七歲林姓男子，昨天中午騎機車行經台北市中山北路一段七十五號前，被路旁一棵突然折斷的路樹壓到，頭部重創，當場失去呼吸心跳，經送醫急救仍不治，家屬得知噩耗趕往醫院，表示無法接受家人就這樣不見了，一定要追究責任，已向警方提告台北市政府涉及過失致死罪。

根據路口監視器及行車紀錄器畫面顯示，當時車流仍相當多，人行道上高十三．六公尺的路樹沒任何徵兆，突然直接折斷橫倒在慢車道，甚至橫跨快車道，壓到剛好經過的林男，後方駕駛見狀緊急煞停，才避免意外。

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目擊民眾直接到一旁的中山分局中山一派出所報案，員警衝出派出所到場時，林男倒在地上已無意識，隨即封鎖現場並實施CPR急救，待救護人員到場接手後，送往馬偕醫院；市府也緊急派人前往現場調查。

據了解，林男上午是從新北市新店區住處，騎車到北市中山區的親戚家要一起普度拜拜，卻在行經該處遭遇橫禍，林男家住桃園的女兒下午趕到派出所，無法接受事實，表示要追究責任並提告，負責管理路樹的台北市政府工務局公園路燈工程管理處，已派員到警局製作筆錄。

據指出，受蘇拉颱風外圍環流影響，北市上午雖沒下雨，但時有一陣陣的強風，警方初步檢視樹幹周遭，暫無發現人為等外力因素，究竟是強風還是疏於照顧造成憾事，檢警還要釐清。

議員批︰盤點路樹不確實

台北市公園處表示，將依行道樹投保公共意外險賠償金額，個人身故慰問金為一萬五千元，若造成個人身體傷亡賠償金為六百萬元，將協助家屬申請賠償；台北市議員林珍羽表示，公園處曾在卡努颱風本月初過境後，允諾在一個月內盤點全市路樹狀況，卻發生憾事，令人質疑工作不確實，市府不能逢颱風季才想到巡檢路樹。

公園處︰該株楓香樹幹腐朽

台北市公園處回應，倒伏的路樹為高十三．六公尺、胸徑三十一．二公分的楓香，依規定行道樹每月做一次巡查，該株楓香樹幹內部腐朽，無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。

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