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酒駕飛墜工地B3 情侶自行脫困 送醫昏迷

轎車連人帶車墜入工地地下3樓，情侶自行脫困，但送醫後陷入昏迷。 （民眾提供）

轎車連人帶車墜入工地地下3樓，情侶自行脫困，但送醫後陷入昏迷。 （民眾提供）

2023/08/30 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨天清晨發生一起離奇車禍，一輛自小客行經西屯區一處路口時，突然高速衝向路旁工地，先是撞破護欄接著連人帶車墜入工地地下三樓，車上一對情侶檔自行脫困時仍有意識，但送醫後陷入昏迷，經查，開車男子酒精濃度嚴重超標，確實肇因將後續釐清。

這起車禍發生在昨天清晨六點多，四十四歲吳姓男子當時駕駛Toyota Prius轎車，搭載小他三歲的張姓女友，沿西屯區文心路往四川路方向行駛，途經文心路、青海路口時疑因不勝酒力失控，車子先自撞路口的人行道護礅，再衝進建案工地後，直墜地基開挖中的地下三樓，當場側翻受損嚴重。

所幸車輛的後擋風玻璃因撞擊破裂，吳男與張女順利自該處脫困時仍有意識，但被消防人員救起送醫後突昏迷，生命跡象雖穩定，但因有氣胸及骨折等傷勢無法說話，經抽血換算酒精濃度，吳男的酒測值高達一．二一毫克，明顯超過法定標準值甚高。

吳男酒測值高達1.21

而吳男家屬昨下午雇吊車將車子吊到路面，見車子幾乎已成廢鐵直呼「真是命大」，警方表示，這對情侶雖無生命危險仍需住院觀察，吳男因已觸犯公共危險罪，將等他出院後釐清肇因，並依法移送台中地檢署偵辦。

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