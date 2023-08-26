反毒6年 死神超級搖頭丸 致死歸零

號稱「死神」的二級毒品「PMMA」，今年1至6月達成零死亡目 標。右圖為警方查緝毒趴情形與新聞事件無關。 （資料照） 左2圖︰強力搖頭丸PMMA。 （取自法務部反毒大本營官網）

2023/08/26 05:30

毒蟲少6千多人

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕二級毒品 強力搖頭丸「PMMA」，號稱「死神」、「超級搖頭丸」，前些年被濫用混摻進毒品咖啡包，奪走數以百計的年輕人生命，嚴重時曾在一個月就造成廿七人死亡；經政府全力反毒，法務部長蔡清祥昨天表示，全力推動執行「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品危害」等「三減政策」後，已獲具體成效，近年施用強力搖頭丸致死的人數明顯下降，從二○二○年度的死亡九十三人一路下降，至今年上半年至六月底止，已達成「零死亡」目標。

蔡清祥︰三減政策獲成效

蔡清祥昨在司法院舉行的「司改重點成效記者會」指出，全面、且精進反毒策略，是法務部司改重點之一，行政院六年前頒定新世代反毒策略，至今已展開第二期工作，工作重點在落實「三減政策」，逐步達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」雙重目標。

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去年查緝毒品9.9公噸 創新高

蔡清祥指出，檢警調等機關去年的毒品查緝量創下新高，多達九點九公噸，比二○一七年總查獲量增加五成三七之多。

降低毒品新生人口方面，從二○一七年的一萬四○一六人，降至去年的七九八二人，減少六千多人；各級毒品施用初犯人數占新收毒品施用人數的比例，也從二○一七年的二成三一，降至去年的一成八八；施用強力搖頭丸死亡人數，二○二○年達到最高的九十三人，二○二一年降至卅七人，二○二二年降至六人，今年一至六月為止，無人死亡。

為逐步達成「延緩復發、減少再犯」目標，法務部採擴大緩起訴、戒癮制度，成效也顯著，調查顯示兩年來再犯施用毒品的比例已大幅下降。

至於在加強查辦電信網路詐欺案方面，犯罪所得查扣以及罪贓返還填補被害人損害，都獲致良好成效，而今年一至七月查扣的詐騙不法所得達廿三．七億元，較去年同期成長四．九倍。

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超級搖頭丸奪命人 毒品新生人口

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