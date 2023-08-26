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彰化和美老人互助會破產 繳30萬只拿回2千

彰化和美鎮老人互助會破產，積欠2400多位會員超過7億元，圖為會員舉牌陳情，要求彰化縣長王惠美主持公道。（資料照）

彰化和美鎮老人互助會破產，積欠2400多位會員超過7億元，圖為會員舉牌陳情，要求彰化縣長王惠美主持公道。（資料照）

2023/08/26 05:30

所剩資產438萬 欠2400多名會員逾7億

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮老人會成立「老人互助會」，因長年入不敷出，二○二○年底由彰化地方法院宣告破產，總共積欠二千四百多位會員超過七億元，但老人會所剩資產總計四三八萬多元，在清算後，有老人家多年來繳了三十萬元，卻只能領回二千多元，讓他們真是欲哭無淚！

和美鎮老人會的「互助會」在一九九○年成立，當時規定若是有一名會員死亡，其他會員就繳一百元來「幫忙」，若當月有五人往生，就要繳五百元，但死亡者可以領取三十萬元。隨著老人凋零，發出喪葬互助金愈來愈多，以目前的資料來看，有一八二○人領走了三十萬元，五五一人請領二十至二十七萬元，其餘為十多萬元，雖後來規則有改變，但還是入不敷出，最後爆發財務危機，向法院提出破產聲請。

和美鎮長︰下週進行分配債權金

目前和美老人會館辦公與運動設施已完成拍賣，加上現金與定存，只有四三八萬多元。和美鎮長林庚壬表示，彰化地院選定律師何崇民擔任破產管理人，將於下星期在原和美老人會進行分配債權金，目前總會員人數逾二千人，將分成三天發放。

目前有會員前後共繳了三十萬，只能領回二千多元，也有人只能領幾百元，如果沒有來領，就會依法進行提存。縣議員賴清美表示，不少老人家省吃儉用，繳了十多年的錢，但拿回不到一％，最後只能認賠，當成「做功德」。

彰化縣目前仍有十多個老人互助會，部分仍能正常營運，沒有出現財務問題。而彰化市與永靖鄉老人會的互助會，近年來都已完成清算，並進行債權分配，其中彰化市老人會拍賣不動產加上現金約六千八百萬元，可分配給二千二百位會員，最多可領到三萬元，大約是所繳金額的十％。

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