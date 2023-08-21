上課播A片、辱罵學生 國小導師解聘確定

賴姓國小導師被檢舉上課播色情影片、還以「他ｘ的」、「智障」等話辱罵學生，慘遭校方解聘，報請教育局核准，賴不服興訟，但最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

2023/08/21 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕新北市賴姓國小導師被控上課時，播放色情影片給學生看，還經常在課堂上以「他X的」等不雅字眼辱罵學生，及不當管教身心障礙特殊生，遭校方認定涉性騷擾等情事，將他解聘，報請教育局核准，賴男認為解聘處分違法，提起行政訴訟。最高行政法院認為解聘處分於法有據，判賴敗訴確定。

判決指出，賴男二○一六年間被家長檢舉，上課時經常播放暴力、色情影片給學生觀看；賴男的電腦或手機內也被學生發現存有女子裸照等照片。

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有家長申訴，賴男也在課堂上，以「他X的」、「北七」、「你去死一死好了」、「智障」等話辱罵學生，甚至對身心礙障學生不當管教。

不服校方處分 師提行政訴訟

校方性別平等委員會（性平會）調查認定賴男性騷擾案成立，教評會也認為賴男違反教師法等規定，決議解聘，陳報新北市教育局獲准。賴男不服提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

賴男指稱，此事件是與他結仇的同事慫恿家長向學校做不實申訴，校方、教育局欠缺具體事證竟將他解聘，明顯違法。

台北高等行政法院發現，校方性平會查訪多名學生都證稱，賴男給他們看某新聞網站「18禁」、然後是「幾P」的影片，也看過賴男電腦上有裸女照，另外，賴以「他Ｘ的」等話辱罵同學，還因身心障礙特殊生未完成作業，連帶處罰班上其他同學，導致他遭同學霸凌。

北高行︰解聘處分 於法有據

北高行認定，校方以賴男涉校園性騷擾、違反教師法等情事將他解聘，並無違誤。賴不服，提起上訴。

最高行政法院認定，校方解聘賴男，於法有據，全案確定。

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