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82歲婦氣友10年前欠1萬 搶2百抵債 觸搶奪重罪

李婦（紅箭頭）在清茶館內伸手搶走李女（藍箭頭）的2百元紙鈔。（記者王冠仁翻攝）

李婦（紅箭頭）在清茶館內伸手搶走李女（藍箭頭）的2百元紙鈔。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/21 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕七十四歲李姓女子在台北市萬華區一家清茶館跟朋友聊天喝茶時，八十二歲李姓老婦看到她在該處，想起十年前曾借給李女一萬元，對方卻遲遲沒還，她氣得上前理論。雙方說沒兩句，李婦見到李女手上拿著兩張百元鈔票，氣得伸手一把搶來；警方獲報循線逮到李婦，她起先以為「不過兩百元」是小事，渾然不覺自己已經涉犯搶奪重罪。

警方調查，七十四歲李女與八十二歲李婦兩人認識許久，約莫在十年前時，李女因為周轉不靈，於是向李婦借了一萬元。李女聲稱事後已經陸續還清該筆款項，但李婦卻說對方始終還沒償還，兩人為此反目。

本月十六日晚上六時許，李女跟朋友坐在台北市西昌街一處清茶館內喝茶聊天時，李婦恰好經過該處，李婦發現李女坐在清茶館內，想起對方還沒還錢，氣得上前理論。李女當下見到李婦，劈頭就說早已經把錢清償完畢，但李婦還是堅持對方沒有還款，雙方在場吵得不可開交。

李婦當時正在氣頭上，見到李女手上拿著兩張百元紙鈔，她氣得伸手一把搶過來，隨即離開現場，李女則隨即報警。

轄區警方獲報趕到現場了解案情後，調閱監視器畫面追查李婦下落，發現她跑到附近一家麻將館跟朋友聊天，員警循線前往逮人。李婦見到警方上門，堅稱是因為李女沒有還錢，她才會一氣之下拿走其兩百元來抵債，還認為不過就是拿走了兩百元這點小錢，一度以為只是小罪。警方最後將她依搶奪、強制等罪嫌送辦。

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