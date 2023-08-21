老婦帶250萬買黃金 整包錢掉了

2名老婦人前往派出所向警方報案。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/21 05:30

衝派出所報案 警調閱監視器 找到女運將歸還

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市八十五歲吳姓婦人日前為了購買黃金送給家人，帶著二百五十萬元的積蓄前往銀樓，途中卻大意將裝有鉅款的背包遺留在計程車上，下車後才驚覺背包不翼而飛，心急如焚的向警方報案，警方最後聯繫上林姓女駕駛歸還，鉅額現金分毫未少。

請繼續往下閱讀...

文山警二分局調查，家住新北市的吳婦是退休人士，日前上午九時許，吳婦為了購買黃金條給兒女做紀念，便帶著二百五十萬元積蓄，與好友劉婦相約在台北市汀洲路四段碰面，攔了四十二歲林姓女子所駕駛的計程車，前往汀洲路三段水源市場。

堅稱是要買給兒女 沒有遭到詐騙

據了解，二人下車後步行前往銀樓時，驚覺裝著二百五十萬元的背包不翼而飛，返回現場遍尋不著之下，中午時分，焦急的搭車前往萬盛派出所求助，而警方聽了鉅額的款項用途後，先對二人進行反詐騙宣導，但吳婦堅稱是要買黃金給兒女，沒有遭到詐騙。

據悉，吳婦起初向警方說，搭計程車以前因步行累了，於是將背包放在路邊的機車上忘記拿，而警方隨即調閱周邊監視器清查，但發現吳婦當時手上還拿著背包，警方仔細詢問還原整個過程，研判背包可能遺留在計程車上。

據指出，警方擴大調閱監視器，根據車牌聯繫上林姓女司機，經詢問確認車上遺留了一個背包，而林女在下午一時許，火速協助將背包送至派出所，林女向警方說，當時有看見背包，但不清楚內容物是什麼，怎料會有這麼大筆現金。

警方指出，經過雙方清點背包內容物後，二百五十萬元現金並未有任何短少，失而復得的吳婦，除了大讚警方細心外，也對林女的熱心助人深表感激。

長輩身懷鉅款易成歹徒目標 家人應注意

警方呼籲，長輩身懷鉅款，容易成為歹徒覬覦作案的目標，建議家人陪同，並時刻注意身上錢財，近期詐騙猖獗，應注意身邊家人是否有進行領錢投資或購買大額款項，避免遭假投資所利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法