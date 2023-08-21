七夕將至小心戀愛腦／網戀伊拉克醫 熟女挨詐200萬

警方提醒網路交友詐騙多。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/21 05:30

楊女臉書交友上當 匯虛幣墊付稅金

〔記者姚岳宏／台北報導〕從事電子科技業的五十歲楊姓女子，上月間使用臉書時收到一則交友邀請，對方自稱是伊拉克營地外科醫生，楊女對在國外行醫的背景很嚮往，雙方加LINE聊天，沒多久對方稱有筆現金要匯出，要她幫忙先墊付稅金，楊女深陷情網，依指示購買比特幣轉入指定錢包，匯出兩百萬元後，直到家人提醒才知遭詐。

今年前7月「假愛情交友」詐騙排前5名

警政署統計，今年一月至七月「假愛情交友」詐騙手法被害件數，佔整體詐欺案件三．八％，為詐騙排名前五名的詐騙手法，遭詐案例常發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的大量積蓄。

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警方調查，楊女七月間透過臉書認識自稱「張偉」的伊拉克營地外科醫生，對方告知因近期表現不錯，伊國政府贈送他美金兩百萬元，但因戰爭期間銀行未營業，會透過寄送快遞方式交付，而寄送現金需先繳納稅金，且只能使用虛擬貨幣（比特幣）繳納，請求楊女先幫忙墊付稅金。

對方表示拿到現金後就還錢，且承諾十五個月後返台會當面答謝，楊女被對方花言巧語打動，以為可就此長相廝守，依指示購買比特幣，轉入指定錢包，後家人發現告知，才知遇上愛情詐騙。

另名家住北部年約卅歲從事國際貿易的葉女，五月間使用臉書時同樣收到交友邀請，對方自稱是馬來西亞的建築工程師，葉女認與外國人聊天可增進外語能力，互加好友聊天，雙方交流近一個月，對方告知因購買工程機器遭港務局追繳關稅費，公司所開支票還不能兌換，陸續向葉女借了一百萬元，並告知在台灣的贊助廠商會把將原本要給公司款項，先轉入葉女帳戶。

後來還要葉女將這筆錢拿去買比特幣，再轉入指定錢包，葉女聽指示操作，隨後不僅名下銀行帳戶遭警示，連原本借出一百萬元都無法拿回。

刑事警察局呼籲，七夕情人節將近，網路愛情詐騙多，交友過程需保持冷靜，不要被虛擬愛情沖昏頭，如有任何疑問請撥打一六五反詐騙諮詢專線，避免變成詐騙集團的提款機。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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